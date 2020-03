Le message de tranquillité de Rafael Nadal pour le coronavirus

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal, a publié une déclaration de tranquillité pour tous ceux qui sont chez eux en ce moment, face à l’alarme déclenchée dans toute l’Espagne par l’expansion du Coronavirus et les mesures prises par les autorités espagnoles pour le contenir. Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises a déclaré qu’en ce qui concerne son Académie, de nombreux garçons de nationalités différentes ont dû y rester en raison de l’enfermement qui existe actuellement en Espagne et dans la grande majorité des pays du monde.

Le numéro deux mondial actuel a avoué dans cette déclaration que son obligation est de prendre soin des garçons qui sont là à l’Académie et qu’ils s’occuperont d’eux au maximum, en suivant toutes les mesures appropriées pour éviter une éventuelle contagion: “Actuellement à l’Académie, nous avons de nombreux Les joueurs de différentes nationalités en détention, qui ont dû rester ici pour diverses raisons familiales et logistiques. Nous avons l’obligation et la responsabilité d’être à leur écoute et d’être en communication constante avec leur famille. “

Le Conseil supérieur des sports et le Conseil de santé des îles Baléares ont aidé la cause en fournissant de nombreux bénévoles qui sont à l’Académie pour aider et donner un coup de main: “Nous avons été en pourparlers avec le Conseil supérieur des sports et avec le Service de santé des îles Baléares pour une prise de décision appropriée Grâce à ces contacts, de nombreux entraîneurs, personnel de nettoyage ou de cuisine ont été autorisés à effectuer le confinement dans cette Académie et ainsi être en mesure de prendre soin des joueurs qui doivent être internés jusqu’à ce que la situation s’améliore “, a déclaré le joueur des Baléares qui se trouve actuellement à son domicile à Porto Cristo.

Pour finir, le joueur de tennis des Baléares a voulu envoyer un message de tranquillité et de conciliation aux familles des garçons qui sont à l’Académie et aussi à tous les Espagnols: “Je voulais profiter de cette communication pour donner de la tranquillité aux parents de ces garçons. Ici Ils sont très bien soignés et sont surveillés toute la journée par une équipe formidable. Je comprends que vous aimeriez être avec eux en ces temps difficiles, mais si nous écoutons tous les autorités, ce moment viendra très bientôt. Je voudrais également donner un message d’encouragement. à toutes les personnes qui se trouvent dans la maison d’enfermement. Ce sont des moments difficiles mais ensemble nous y parviendrons avec succès “, a conclu l’homme de Manacor, qui attend que la situation se normalise pour qu’il puisse reprendre son entraînement normal et ainsi préparer son retour. sur le circuit, toujours dans l’air après la suspension de six semaines de toutes les compétitions de tennis, en attendant de voir si c’est déjà en mai On peut revoir le tennis.

Rappelons que jusqu’à présent, Rafael Nadal a décroché un titre en ce 2020, celui conquis à Acapulco il y a quelques semaines. De plus, il a réussi à atteindre la finale de la Coupe ATP avec l’Espagne et à atteindre les quarts de finale de l’Open d’Australie. Nous verrons comment les événements se dérouleront dans les prochaines semaines pour savoir si Roland Garros sera joué ou non, une des dates marquées en rouge pour le joueur des Baléares.

