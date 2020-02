Le message émotionnel de Tsitsipas au reste des jeunes face aux défaites

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas Il est l’un des joueurs les plus charismatiques du circuit. Outre son grand tennis, le joueur hellénique est une source d’inspiration pour les joueurs de tennis de tous âges, en particulier les plus petits. Après être tombé en finale de Dubaï, Tsitsipas a voulu leur envoyer un message émotionnel: “Pour obtenir certaines choses, parfois tu dois échouer. De ce type de défaite, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Pour tous les jeunes enfants, je dois leur dire de croire en eux. même, que tout sera fait avec patience et travail “, a déclaré le joueur grec.

.