Le Miami Open 2020 suspendu par le Coronavirus

Il Miami Open 2020 Il a été officiellement annulé après la déclaration que le maire du comté de Miami a envoyée en interne. L’événement, qui devait se tenir dans le Stade Hard Rock, est le deuxième grand événement de tennis qui voit comment l’édition 2020 n’aura pas lieu, après son prédécesseur dans le calendrier, Indian Wells.

Le comté de Miami a communiqué cela car il a déclaré l’état d’urgence dans la région en raison de la présence du coronavirus. “Bien que le virus ne se soit pas encore propagé dans notre communauté, nous voulons prendre des mesures préventives pour lui et, par conséquent, j’ai pris la décision de suspendre l’Open de Miami, ainsi que d’autres événements dans la région”, explique Carlos A. Giménez, dans en relation avec les événements sportifs qui auront lieu dans le comté.

Les effets du coronavirus continuent de causer d’énormes dégâts aux circuits ATP et Wta. Nous assistons à des annulations de tournois presque tous les jours, mais maintenant l’essentiel du calendrier peut être voué à une suspension pour les six prochaines semaines, au moins. Aujourd’hui, jeudi 12 mars, une réunion des membres de l’ATP et de la WTA aura lieu, avec les représentants des joueurs présents, où ils prendront une décision à cet égard. Dans ce cas, le coup d’État est déjà suffisamment grave: il y en a deux des classiques absolus du circuit ceux qui ne verront pas la lumière de peur de la contagion par le virus.

Les mesures, oui, ont toute la logique du monde si nous nous en tenons aux dernières nouvelles de la Floride, où nous avons récemment appris que huit nouveaux cas de coronavirus faisaient leur apparition. Depuis lors, pratiquement pas les plus optimistes ont prédit que le tournoi aurait lieu, malgré les coups de sirène de l’organisation, qui a réaffirmé il y a quelques jours son intention de mener l’événement selon les chaînes prévues et à la date prévue. pour cela.

Il était curieusement le père de Fabio Fognini le premier à sonner l’alarme sur Twitter. Fulvio Il a mis un tweet assez éclairant, accompagné d’une opinion plus que claire: «Le tournoi de Miami a été annulé. Le bon sens prévaut. ” Il reste à attendre pour voir si ces six semaines de pause sont prolongées à trois mois, car il y a plusieurs rumeurs qui circulent, et si nous perdons toute la tournée de la terre battue en raison de la propagation du Coronavirus.

