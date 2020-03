Le Miami Open publie une déclaration sur l’événement à venir et le coronavirus

En raison du coronavirus, le premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells a dû être annulé, laissant les joueurs dans les eaux inexplorées avant le deuxième tournoi notable de mars à Miami. La deuxième épreuve de force du Masters 1000 devrait se dérouler entre le 23 mars et le 5 avril et les organisateurs donneront le meilleur d’eux-mêmes pour organiser l’événement et accueillir les meilleurs joueurs du monde qui verront le titre et 1000 points.

L’année dernière, Miami a déménagé de Crandon Park à Key Biscayne au Hard Rock Stadium, rassemblant tous les noms notables sauf Rafael Nadal qui a dû se retirer en raison d’une blessure au genou. Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont tous perdu avant le quart de finale, laissant sept têtes de série et un qualifié pour rester dans la course au titre.

Roger Federer a renversé Kevin Anderson tandis que John Isner l’emportait contre Roberto Bautista Agut, affrontant Felix Auger-Aliassime, le plus jeune demi-finaliste de l’histoire de l’événement! Le Canadien avait l’avantage dans les deux sets, seulement pour le dilapider et perdre en deux bris d’égalité, envoyant Isner en finale contre Federer qui a pris d’assaut Denis Shapovalov en 73 minutes.

Dans le choc des titres, le Suisse a évincé l’Américain pour célébrer la couronne et étendre son record en tant que plus ancien champion du Masters 1000. Federer ne défendra pas le titre en raison d’une blessure et nous ne pouvons qu’espérer que le reste du peloton se rendra au Hard Rock Stadium et se battra pour le titre.

“L’Open de Miami 2020 se déroule comme prévu, du 23 mars au 5 avril. La sécurité reste une priorité absolue et nous surveillons étroitement la situation du COVID-19 avec les responsables locaux, étatiques et fédéraux et les organisations de santé avant le tournoi.

En outre, nous travaillons avec les tournées ATP et WTA sur les meilleures pratiques recommandées et en suivant de près les directives du CDC afin de fournir un environnement sûr pour les fans, les joueurs et le personnel. ”