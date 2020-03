le moment le plus drôle de l’ATP 2020 jusqu’à présent

Photos improbables, expressions hilarantes, regards douteux, interviews drôles: de Rafael Nadal à Novak Djokovic et Nick Kyrgios, le moment le plus drôle jusqu’à présent de l’ATP 2020 À partir de la Coupe ATP tout au long de cette première partie de la saison, il y a eu des moments très drôles pour les joueurs de tennis, les arbitres de chaise et les intervieweurs.

Nous tenons à rappeler que les tournois sont suspendus jusqu’au 7 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, avec les Sunshine Doubles et la saison de terre battue annulés ou reportés.