Le monde du tennis réagit à la retraite de Maria Sharapova

L’ancienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova et la quintuple championne du Grand Chelem Maria Sharapova ont annoncé mercredi sa retraite du tennis. Sharapova est l’une des plus grandes stars du football féminin depuis qu’elle a fait irruption sur la scène du tennis en 2004 lorsqu’elle a remporté Wimbledon.

Connue pour son excellente éthique de travail, Sharapova a été félicitée par plusieurs joueurs de tennis passés et présents pour sa carrière exceptionnelle. Voici quelques réactions à la retraite de Sharapova.

Depuis le jour où @MariaSharapova a remporté son premier titre #Wimbledon à 17 ans, elle a été une grande championne.

Un champion majeur 5x et un ancien numéro un mondial

1, son succès commercial est tout aussi impressionnant que ses réalisations en tennis.

Maria, le meilleur est à venir pour toi! #MissYouMaria – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 26 février 2020

😩😩😩 https://t.co/D8J41o2KMJ – Donna Vekic (@DonnaVekic) 26 février 2020

Je vous souhaite tout le meilleur pour les prochains chapitres incroyables de votre vie!

🌟 @ MariaSharapova https://t.co/T3oUGTYWj6 – Reese Witherspoon (@ReeseW) 26 février 2020

Un tel champion! Ce fut un privilège de grandir aux côtés de @MariaSharapova à Bradenton. 5 tournois du Grand Chelem, 36 titres de tournoi et 645 victoires en match … vraiment incroyable!

https://t.co/WNiVI5Agjs – Kei Nishikori (@keinishikori) 27 février 2020

Félicitations pour une brillante carrière @MariaSharapova. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre sport, mais surtout, merci d’être là pour moi dans les moments les plus sombres de Porto Rico.

Vous avez montré votre simplicité, votre sincérité, votre merveilleuse personnalité et votre humilité à travers tout cela. pic.twitter.com/66mZzp8GEM – Monica Puig (@ MonicaAce93) 26 février 2020

Ce fut un honneur d’avoir travaillé avec un athlète et une personne aussi incroyables.

Elle me manquera sur le court et à l’extérieur. Je suis désolé que nous ne puissions pas travailler ensemble plus longtemps, mais je sais que nos chemins se recroiseront et je ne peux pas attendre. En attendant, bonne chance avec tout @MariaSharapova pic.twitter.com/Fpvx6EvJXm – Riccardo Piatti (@RPiatti) 26 février 2020

Ce fut un plaisir de partager la cour avec vous @MariaSharapova

Nous avons toujours eu de grandes batailles lorsque nous avons joué et j’ai tellement de respect pour votre travail acharné et la façon dont vous vous battez toujours pour tout.

Vous avez accompli beaucoup de choses jusqu’à présent et je sais que ce n’est que le début just pic.twitter.com/PLi1Od4Eru – Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 26 février 2020

Je souhaite à @MariaSharapova une heureuse «retraite».

Je sais que tu resteras occupé. Félicitations pour une super carrière. Profitez de ce qui vous attend! 💪🏻 pic.twitter.com/BBy8Ah6VgC – Annika Sorenstam (@ ANNIKA59) 27 février 2020

L’un des meilleurs combattants que j’ai jamais vus.

Félicitations pour votre carrière HOF. J’étais un grand fan @MariaSharapova – Mardy Fish (@MardyFish) 26 février 2020

“Je ne vous connais pas depuis si longtemps mais assez longtemps pour savoir que vous êtes non seulement un grand champion, dont j’ai beaucoup appris, mais surtout un grand être humain.

Merci pour tous les souvenirs et bonne chance dans vos prochains projets. ”

– @janniksin sur @MariaSharapova (IG) pic.twitter.com/A2gJxGeuIU – ATP Tour (@atptour) 26 février 2020