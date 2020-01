Le monde du tennis rend hommage à Kobe Bryant, la légende du basket-ball du les Lakers de Los Angeles, décédé hier à l’âge de 41 ans dans un accident sur son hélicoptère privé près de Calabasas, dans le comté de Los Angeles (Californie), avec sa fille de 13 ans et 9 autres personnes.

La tragédie a secoué tout le monde du sport et au-delà, car Bryant était l’un des sportifs qui pouvait rassembler l’amour des fans et des foules. Pendant vingt ans, Bryant a été un symbole des Lakers de Los Angeles qui ont retiré les deux maillots avec lesquels il jouait, le numebr 8 et le num 24, un honneur qui n’avait jamais été réservé à personne.

Kobe a pris sa retraite du basketball en 2016, restant l’une des stars les plus célèbres de l’histoire du sport. De nombreux joueurs de tennis ont exprimé leurs condoléances. En fait, Kobe, après sa retraite du basket-ball, est devenu passionné de tennis, se liant également avec Novak Djokovic et Naomi Osaka.

Kobe a été utile à Djokovic lorsque le Serbe est sorti du top 20 après la blessure au coude, tandis qu’Osaka a été l’une des premières personnes à qui Bryant a envoyé son roman Legacy and the Queen, écrit par Annie Matthew mais créé et créé par Bryant, et qui raconte l’histoire d’une fillette de douze ans qui veut gagner un tournoi de tennis pour sauver l’orphelinat de son père.

Sa disparition a ému le monde du tennis, dont de nombreux messages d’affection sont venus sur les réseaux sociaux, tels que ceux de Matteo Berrettini, Sloane Stephens, Billie Jean King, Kim Klijisters, Denis Shapovalov et bien d’autres.

Je ne peux vraiment pas croire cela. Mon cœur est si lourd. Rest In Peace Kobe. Quelle perte inimaginable. Toutes mes prières à vos proches. ♥ ️🙏🏾😭 – Sloane Stephens (@SloaneStephens) 26 janvier 2020

Je ne peux pas croire ce que j’entends.

RIP 😢❤️🙏🏼 #MambaMentalityForever https://t.co/xP1Sc0VJ3z – Denis Shapovalov (@denis_shapo) 26 janvier 2020

#Kobe très triste nouvelle pic.twitter.com/StEY3cBj3b – Matteo Berrettini (@ MatteoBerretti5) 26 janvier 2020

Uno de mis https://t.co/HXD2p0gVeU vida .. # RIPMAMBA #RIPKobeBryant pic.twitter.com/LU8oIlqOxZ – Feliciano López (@feliciano_lopez) 26 janvier 2020