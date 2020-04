Le monde selon Milos Raonic

La plupart des fans de tennis connaissent probablement Milos Raonic, mais dans quelle mesure certains connaissent-ils vraiment Raonic? Pas très bien, j’imagine. C’était certainement le cas pour moi. Bien sûr, je savais que le Canadien, souvent blessé, était un ancien numéro 3 mondial et finaliste à Wimbledon, mais au-delà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Cela a changé une fois que j’ai commencé à creuser un peu dans sa vie après un commentaire qu’il avait fait sur le report de l’Open de France. Il s’avère que le monde selon Raonic est un endroit étonnamment intéressant, et pas très différent du vôtre ou du mien.

Nutrition

Plus de poisson, moins de dessert. Semble familier? Raonic a ajouté un nutritionniste à son équipe avant le début de la saison 2013; le reste de son équipe avait l’impression que c’était le domaine dans lequel il pouvait récolter le plus d’avantages. Il dit que régimenter les heures qu’il mange a été une grande partie du changement, tout en ajoutant différents types de légumes et en limitant la viande rouge à une ou deux fois toutes les deux semaines.

Mais le poisson a été le changement le plus important car il représente une grande partie de ce qu’il consomme de nos jours. Son repas préféré? Poissons et légumes poêlés – en partie, avoue-t-il, car ils sont «faciles à nettoyer». Les desserts sont interdits, mais en de rares occasions où il se livre, le tiramisu est de loin son préféré.

Loisirs

Les qualités les plus terre-à-terre de Raonic sont peut-être ses passe-temps: lire et passer du temps avec son nouveau chiot.

Il attribue la lecture comme un moyen facile d’arrêter. Il voyage avec un tas de livres partout où il va et aime aller dans différentes librairies dans différentes villes. Comme la plupart d’entre nous qui aiment les livres, il pense que c’est triste de voir beaucoup de librairies maman-et-pop fermer leurs portes. Son livre préféré et sa meilleure recommandation? Mardis avec Morrie de Mitch Albom.

En plus de la lecture, la pause de la saison de tennis l’a aidé à réaliser un rêve de toujours: posséder un chien. Il en a toujours voulu un, mais avoir un animal domestique en Yougoslavie n’était pas possible. Dans ses propres mots à propos du chiot que lui et sa petite amie top-modèle Camille Ringoir (d’accord, peut-être qu’il n’est pas exactement comme vous ou moi) ont ramené récemment à la maison:

“” Si cela doit se produire, cela doit se produire de temps en temps, je le découvrirai après “, et jusqu’à présent, c’était incroyable.”

Il n’y a pas beaucoup plus de “gars d’à côté” qu’un bon livre et un chien. J’ai l’impression que plus d’une poignée de fans de tennis n’auront aucun problème à s’identifier à Raonic à ce niveau.

Blessures

Donc, Raonic est sujet aux blessures – tous les fans de tennis le savent. Mais même moi, j’ai été surpris par l’étendue de la liste. Des blessures ont touché presque toutes les parties de son corps, y compris sa hanche droite, son pied droit, son poignet gauche, son dos, son coude droit, son fessier, sa cuisse, sa cheville droite, son mollet droit et son genou droit. Cependant, maintenant qu’il est en bonne santé et prêt à faire un pas vers le sommet du sport, ce sont les autres joueurs du circuit qui le préoccupent le plus. Voici ce qu’il a dit au sujet du calendrier compressé plus tard cette année:

“Quatre semaines sur cinq (en septembre) … Je pense que cela posera des problèmes aux joueurs, et je pense aussi parce que la transition vers une surface différente (du dur au terre battue) sera très rapide”, a-t-il déclaré à . Christina Macfarlane. “La chose que vous espérez vraiment, c’est que cela ne crée pas une légère augmentation des blessures parce que c’est assez lourd, c’est une tâche difficile.”

Lorsqu’un joueur qui a subi autant de blessures que Raonic avertit les autres joueurs du risque de blessures, ces joueurs doivent faire attention. Raonic comprend les blessures aussi bien que n’importe quel joueur de la tournée, et s’il est concerné, tout le monde devrait l’être aussi.

L’Open de France

Raonic est un gars intelligent. Ses deux parents sont ingénieurs. Les mathématiques ont été une grande partie de sa vie en grandissant; il valorise la logique et est axé sur les processus. Son grand-oncle était un artiste du Monténégro et il aime visiter des galeries d’art ou assister à des expositions d’art qui ont coïncidé avec le programme de l’ATP Tour. Il étudie la finance pour le plaisir. Donc, Raonic est un gars intelligent. Lorsqu’il donne un avis, il est probablement au moins bien pensé, sinon carrément incitant à la réflexion. Tel est le cas de la déclaration suivante concernant l’Open de France:

«Je le comprends de leur point de vue. Ils ont fait beaucoup de rénovations cette année, ils ont refait un nouveau toit, ils y travaillent encore. Je sais que ce n’est pas fini, alors la question est de savoir quand le gouvernement français leur permettra d’avoir autant de travailleurs dans un espace restreint pour terminer la construction. Cela sera également un autre facteur pour eux, car je ne pense pas que vous puissiez nécessairement jouer pendant que c’est une zone de construction. Je pense qu’ils voulaient gagner une semaine, car ils étaient nerveux que beaucoup de tournois cherchent à bouger… »

Ceci est une grande déclaration; les rénovations de Roland Garros ne sont toujours pas terminées? J’ai cherché à plusieurs reprises mais je ne trouve aucune information en ligne pour corroborer ou réfuter sa déclaration. S’il a raison – si les terrains de tennis sont encore en construction – l’ambition de la Fédération française de tennis de disputer l’Open de France à n’importe quelle date cette année semble farfelue.

Sa propre chanson

C’est vrai, Raonic est une sensation YouTube! Eh bien, je ne sais pas si vous le qualifieriez de sensationnel, mais une vidéo que deux jeunes Canadiens ont publiée à son sujet a près de 41 000 vues et n’est pas à moitié mauvaise. Chaque fois qu’un couple d’adolescents pense que vous êtes assez cool pour écrire, jouer et publier une vidéo sur vous que 41 000 personnes regardent, cela signifie que vous ne vous débrouillez pas bien dans la vie!

Ce qui rend Raonic comme vous ou moi, c’est la façon dont il a répondu à la vidéo. Selon Raonic, «je pense que c’est assez doux et agréable, surtout si l’on considère que c’était un projet d’école en fait. J’ai même reçu l’e-mail d’un des enfants et je les ai remerciés, car je pense que c’était bien de leur part. »

Cela n’est pas plus terre à terre que ça.

Plus de faits amusants

Pointure: 14D.

Joueur de tennis préféré: Pete Sampras.

Coup de cœur pour les filles: Taylor Swift.

Âge où il a commencé à jouer au tennis: six ans.

Avantage d’être célèbre: appeler Drake pour des billets de dernière minute.

Juste un des gars

Dans un monde où les célébrités sportives ont souvent des ego surdimensionnés et des modes de vie somptueux,]Le monde de Raonic est étonnamment simple. Mis à part quelques avantages qui viennent d’être l’un des meilleurs joueurs de tennis au monde, sa vie quotidienne n’est pas très différente de celle des gens qui le regardent jouer. Il est facile de voir pourquoi les fans de tennis applaudissent Raonic, même s’ils ne savent pas grand-chose de lui. À la fin de la journée, il n’est qu’un des gars, et c’est le gars que nous recherchons pour gagner.

