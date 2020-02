Le Mont Blanc recrute Stan Wawrinka comme nouveau Mark Maker

Montblanc a présenté Stan Wawrinka comme son nouveau Mark Maker. Ce partenariat marque une démarche stratégique pour signer des individus qui ont donné un nouveau sens au succès. Wawrinka, triple champion du Grand Chelem, médaillé d’or olympique a toutes les valeurs que le Mont Blanc recherchait chez un athlète – une passion implacable, une volonté de changer les choses et une mentalité inspirante.

«Stan Wawrinka est la quintessence de ce que cela signifie de surmonter l’adversité et d’atteindre la grandeur à la fois sur le terrain et en dehors du terrain», explique Delphine Favier, directrice générale de Montblanc Suisse. «Il est déterminé dans sa quête d’être le meilleur qu’il peut être, mais il est toujours motivé par un but plus élevé et l’amour de ce qu’il fait.

Nous sommes ravis de nous associer à lui pour partager son parcours et inspirer les autres à atteindre leur propre objectif ». «Montblanc a fait partie de ma vie professionnelle et personnelle il y a des années, car leurs produits sont de véritables compagnons de vie et je suis ravi d’intégrer la famille Mark-Maker», déclare Stan Wawrinka.

“La recherche continue d’excellence et de fiabilité de la marque correspond à mes valeurs et à mon attitude globale: j’essaie d’être le meilleur joueur possible et de me dépasser grâce à ma passion pour le tennis”.

En tant qu’ambassadeur de la marque, Stan Wawrinka sera vu partager ses expériences et s’associer à la marque lors d’événements promotionnels. Wawrinka est actuellement classé n ° 16 sur les graphiques ATP et a été classé aussi haut que n ° 3 dans le monde.