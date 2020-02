Le Mutua Madrid Open 2020 aura une revue électronique

Il Mutua Madrid Open 2020 Il entrera dans l’histoire du tennis, car pour la première fois la Revue Electronique sur un court de terre battue sera intégrée. Cet appareil sera disponible sur les trois pistes principales du tournoi: le stade Manolo Santana, le stade Arantxa Sánchez-Vicario et le stade 3, qui ont également un toit rétractable en cas de pluie. La revue électronique est développée par FOXTENN et sera utilisée dans les matchs de simple et de double, ainsi que dans les pré-étapes hommes et femmes.

