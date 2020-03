Le Mutua Madrid Open décide de sa suspension

Le Mutua Madrid Open elle a été prononcée après la nouvelle du jour: l’annulation de tous les tournois ATP et WTA appartenant à la tournée au sol. La décision, prise en raison de la propagation mondiale du coronavirus, laisse la capitale espagnole sans son événement de tennis le plus important de l’année. “Nous sommes très déçus par l’annulation du tournoi, mais la santé des fans, des joueurs et des travailleurs est ce qui compte le plus pour moi en ce moment”, a-t-il déclaré. Feliciano López, directeur du tournoi. Il a également été prononcé, et très clairement, Manolo santana, qui affirme que “c’est la situation la plus triste que nous ayons connue en 19 ans de tournoi”. De plus, le tournoi conservera le lieu et les dates des billets achetés pour l’édition 2021, ou si le fan le préfère, le remboursement des billets.

