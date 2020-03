Le n ° 371 mondial lance une pétition pour que l’ITF, l’ATP et la WTA soutiennent financièrement les joueurs

La Géorgie, Sofia Shapatava, a lancé une pétition en ligne demandant à la Fédération internationale de tennis (UTF) et aux tournées masculines et féminines, l’ATP et la WTA respectivement, de fournir un soutien financier aux joueurs pendant la fermeture du tennis en raison de la crise sanitaire mondiale.

Classé n ° 371 dans le monde, Shapatava a déclaré à l’agence PA: «J’ai eu de nombreuses conversations avec mes collègues et amis au sujet de leurs plans pour les mois à venir. Les joueurs de tennis de rang inférieur n’ont pas d’économies et c’est un sujet très difficile.

Habituellement, tout le monde gagne de l’argent sur le côté en entraînant ou en matches de club ou en tournois à prix élevés, mais, dans cette situation, les pays sont bloqués, il n’y a donc aucun moyen d’obtenir des revenus supplémentaires. Nous n’avons aucune sécurité et personne ne prend soin de nous.

Je suis vraiment inquiet. Je suis sûr que je peux mettre de la nourriture sur la table. Mais personne n’a bloqué les factures et nous devons tout payer tous les mois, et c’est très difficile à faire lorsque vous restez complètement sans revenu pendant quelques mois.

Nous sentons maintenant plus que jamais que nous n’avons personne qui s’occupe de nous. Et, même si j’ai de l’argent, je connais beaucoup d’autres qui ne savent pas subvenir à leurs besoins plus d’une semaine ou deux. De plus, beaucoup de gens vont arrêter de jouer car, après avoir dépensé les derniers centimes pour survivre, peu de gens pourront simplement repartir et voyager ».

Alors que Shapatava dit qu’elle est consciente que le tennis n’est pas la priorité pour beaucoup de gens en ce moment, elle voulait le porter à l’attention des corps de tennis. «Tout ce que je sais, c’est que quelqu’un doit assumer la responsabilité des joueurs, car nous sommes tous en quelque sorte des employés et nous ne sommes déjà pas suffisamment payés, alors au moment d’une crise et d’une fermeture de grande ampleur, au moins nous pouvons avoir un certain soutien.

Nous sentons maintenant plus que jamais que nous n’avons personne qui s’occupe de nous, et personne n’a la responsabilité réelle si toute la tournée de tennis échoue. C’est un sentiment horrible. Et je ne suis pas le seul à le ressentir. La pétition est un moyen d’être entendu.

Je comprends qu’il y a des problèmes bien plus importants dans le monde que le tennis. Et je souhaite à tous la santé. Mais, juste parce qu’il y a un énorme problème, cela ne signifie pas que d’autres problèmes n’existent pas ».

Bonjour à tous, je sais que c’est une période difficile pour tout le monde, mais j’apprécierais vraiment si vous preniez une minute et signiez une pétition que j’ai créée, cela pourrait aussi être génial si vous pouviez la partager https://t.co/eD2gWA343G – Sofia Shapatava (@SofiaShapatava) 19 mars 2020