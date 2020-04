“Le niveau du tennis masculin est remarquablement élevé”

Après le premier titre du Masters 1000 à Hambourg en mai 2002, Roger Federer a finalement décroché le top 10, subissant une défaite précoce à Roland Garros et espérant une course plus profonde sur l’herbe. Il avait perdu en demi-finale à Halle avant d’entrer dans s-Hertogenbosch, battant un ancien champion de Wimbledon Richard Krajicek 6-2, 7-5 en 58 minutes rapides pour se retrouver au deuxième tour.

Après le match, Roger a parlé de divers sujets et a mentionné le prochain groupe de jeunes qui étaient déjà là pour se battre pour les titres Masters 1000 et Major. Tous nés au début des années 80, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Juan Carlos Ferrer, Andy Roddick et Roger Federer lui-même étaient tous classés dans le top-15 après Roland Garros 2002, prêts à se battre pour les titres les plus notables et le trône ATP dans le les années à venir.

Hewitt et Safin étaient déjà classés au sommet, l’Aussie remportant l’US Open et la Masters Cup en 2001 et Indian Wells en 2002 également. Safin a remporté sept titres en 2000 et seulement deux en 2001, faisant toujours assez pour maintenir la deuxième position du classement devant Tommy Haas et les joueurs plus expérimentés.

Juan Carlos Ferrero et Roger Federer étaient là pour compléter la liste des 10 premiers devant un adolescent Andy Roddick, le plus jeune joueur du top 15 à ce moment. “Pour le moment, je pense que c’est un niveau incroyable dans le tennis masculin, avec Lleyton étant un peu en tête mais sans figure dominante.

Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le battre, plus que les années précédentes. C’est excitant et j’apprécie le moment. J’espère que des joueurs comme Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Lleyton Hewitt et moi-même pourront être parmi ceux qui pourront atteindre le sommet à l’avenir; J’ai hâte de relever un bon défi. ”