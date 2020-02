Le nouveau format de la Fed Cup est énorme

La légende du tennis Billie Jean King se dit fière que le tennis féminin reste le leader en matière d’égalité pour le sport féminin. King, qui a été le pionnier du WTA Tour en 1973, s’exprimait mardi lors du tirage de la Fed Cup.

Les finales de la Fed Cup ont été remaniées pour avoir un nouveau format en 2020 – les finales se déroulant à Budapest, en Hongrie, en avril, avec 12 nations en compétition pour le titre. S’adressant à ., King a déclaré: “Il s’agit d’une opportunité incroyable pour les trois prochaines années.

Cela me rend très fière que le tennis féminin montre qu’il est toujours le leader du sport féminin. Cela signifie beaucoup pour moi, nous devons continuer à l’être. “En comparant le nouveau format à la compétition quand elle jouait, King dit qu’elle a été payée les dépenses quotidiennes pour couvrir le dîner tandis que l’équipe gagnante à Budapest partagera 3,2 millions de dollars avec 1,2 million de dollars à la fédération gagnante.

Chaque équipe sur les 12 équipes en finale gagnera au moins 500 000 $. “C’était comme ça, nous étions des amateurs. Mais j’étais désespéré d’avoir notre nom en premier sur le trophée. Cette première Fed Cup a réuni 16 nations, au total. Cette année, 116 a commencé.

Cela vous donne une mesure de l’énorme croissance. Et le nouveau format? C’est énorme. Les joueurs voulaient une semaine de moins dans le calendrier, ils l’ont eu. Et ils voulaient plus d’argent, et l’ITF a trouvé l’argent. C’est égal à la Coupe Davis qui est un message très important parce que l’ITF s’est fondamentalement gouvernée pour avoir l’égalité, pour s’assurer qu’elle se bat pour l’égalité.

Ils ne parlent pas seulement, ils montrent. “King a déclaré que le tennis féminin est un exemple pour tous les autres sports, en particulier pour ceux des États-Unis.” Nous avons besoin de tous les sports féminins en plein essor. Le baseball a 150 ans, la NFL a 100 ans et la LNH a 100 ans cette année, et il n’y a pas de ligues féminines!

C’est une autre chose sur mon cerveau pour essayer de comprendre. Nous avons pris position il y a 50 ans. Nous allions être suspendus. Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver, mais nous nous sommes battus comme des fous pour trois choses: avoir un endroit pour concourir, être apprécié pour ses réalisations, pas seulement pour son apparence, et pour gagner sa vie. C’était le rêve des générations futures et elles le vivent maintenant. ”