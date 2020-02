Le numéro 1 entre en jeu à Dubaï et Acapulco

Une semaine vibrante arrive avec la dispute de deux tournois ATP 500 dans lesquels Novak Djokovic et Rafael Nadal Ce sera le match, le premier à Dubaï et l’espagnol à Acapulco. Le Balkan mène Nadal avec 325 points au classement ATP et les chiffres pour déterminer qui termine la semaine en tant que meilleur joueur de la planète sont clairs: Djokovic doit atteindre les demi-finales à Dubaï pour sécuriser le sommet et ne pas dépendre de ce que le joueur des Baléares fait en Acapulco S’il n’atteint pas ce tour, Rafa récupérerait le numéro 1 Avec un titre dans le tournoi mexicain.

