Le Pakistan et la magie de la Coupe Davis

Le changement de format du Coupe Davis Il présente des avantages et des inconvénients. Comme tout dans cette vie, tout le monde le voit comme il veut. Certains louent le dynamisme, l’explosivité et la vitesse que le format “encapsulé” d’une semaine donne à la compétition par équipe maximale, alors qu’il y a aussi ces nostalgiques qui manquent les environnements magiques créés par les fans des équipes locales, en plus de les matchs à cinq sets. Bien que les qualifications aient été disputées lors des finales de Madrid, des duels ont également été organisés par le Groupe mondial I et le Groupe mondial II.

La magie de regarder des joueurs de tennis comme Basilashvili et surtout Tsitsipas (qui a joué sur une arène difficile à expliquer à Manille) face à des joueurs de tennis qui luttent pour survivre dans Futures (certains n’ont même pas de classement) ne pourraient se produire que sous le format Davis. C’est l’une des choses qui, à plus forte dose, peuvent être manquées, car elles finissent par être un événement unique. Mais il y avait une cravate oubliée, en partie à cause de la composante météo. Un lien qui est devenu l’un de ceux Des histoires difficiles à expliquer.

Quelle serait votre réaction si je vous dis que ce jeudi, lors du tirage au sort pour décider qui se battra pour une place au repêchage l’année prochaine, il y aura un Pays Quoi n’a aucun joueur avec un classement ATP individuel? Quel visage mettraient-ils si, en plus, je leur dis qu’un seul d’entre eux a un classement en double? Ils se demandent probablement comment cette nation en est arrivée là, alors que les pays qui ont des joueurs de tennis dans le top 20 ne seront même pas ce match nul.

Voyons à Islamabad, Pakistan. Une nation marquée par la religion et des conflits constants avec l’Inde voisine, notamment par un territoire fortement militarisé: celui de Jammu-et-Cachemire, qui a souffert du fléau des guerres pendant plus de trois périodes. Fait intéressant, en novembre 2019, ces deux pays ont été mesurés pour déterminer qui jouerait les matchs pour se qualifier pour le Groupe mondial et qui serait relégué pour jouer les éliminatoires du Groupe 1. Tout cela, bien sûr, sous un territoire neutre: Kazakhstan. Et cela a provoqué la colère du groupe pakistanais, qui a revendiqué la localité qui lui correspondait (le dernier duel direct entre les deux a été joué à Mumbai, territoire indien). Malgré le fait que l’ITF soit d’accord sur les questions de sécurité, un plainte officielle de l’équipe indienne causé le changement d’opinion de l’organisme. La situation a bien sûr causé la boycotter de la nation musulmane, qui a envoyé au Kazakhstan une équipe de trois adolescents qui ne sont même pas dans le top 400 junior. C’était une façon de protester contre ce qu’ils considéraient comme une injustice.

Avec les politiques marquant l’avenir de la rencontre, le Pakistan est tombé et a dû se contenter de disputer le groupe 1. Le rival? La Slovénie, un pays avec un solide arsenal de joueurs qui connaissent parfaitement le circuit ATP. Logique, le seul scénario plausible était une victoire pour l’équipe européenne.

Mais la série se rendait à Islamabad, et c’est le territoire de histoires d’histoire. Les deux joueurs qui joueraient l’individu sont les plus grandes légendes du tennis de ce pays. D’un côté, Aisam ul-Haq Qureshi, Finaliste du Grand Chelem (avec Bopanna, Indian) et vainqueur de deux Masters 1000 … mais dans la discipline du double. L’influence du joueur de Lahore est énorme: Aisam a toujours été un activiste, conscient de la fonction sociale et de tisser des liens que le sport a sur un territoire qui en a besoin. Cependant, avec Bopanna lui-même, ils ont commencé à vendre du merchandising qui prône la paix: “Arrêtez la guerre, Love Tennis, Love India / Pakistan”, Ils ont prié leurs chemises. En revanche, Aqeel Khan, dont les derniers duels individuels remontent à Futures en 2018 ont joué dans son pays.

39 et 40 ans, respectivement, et une histoire en simple pas trop rose. La cravate a pris des colorants épiques depuis le début, avec de fortes pluies qui ont forcé à reporter toute action jusqu’à lundi. Nouvelle semaine et la légende Qureshi sur la bonne voie pour affronter le 700e mondial, slovène Nik Razborsek. Bien que les conditions (localité, surface adaptée à son jeu de service et volley comme l’herbe) puissent contextualiser une éventuelle surprise, il faut remonter à janvier 2018 pour retrouver la dernière victoire en simple Aisam. Et, bien sûr, dans les conditions particulières d’une égalité en Coupe Davis.

Le duel a duré plus de 2 heures et 20. Tout semblait perdu quand, après un duel effréné, Razborsek a pris le match avec 5-4 au troisième set. Mais Qureshi n’avait pas dit son dernier mot: Il a cassé le service du blanc slovène et a été condamné massivement au tie-break (7-1). Premier point au Pakistan.

Ce qui se passerait ensuite ne serait plus. Khan a affronté Blaz Kavcic, un joueur de tennis avec beaucoup plus de substance que son compatriote, vainqueur de nombreux Challengers et visage familier du circuit. En fait, il semblait que la cravate soit revenue à sa chaîne naturelle lorsque le Slovène a endossé un fil Aqeel dans le premier set. Ce 6-0, cependant, finirait par être un mirage: après avoir sauvé quatre (!) Balles de match dans le deuxième set, Khan a envoyé le jeu à un troisième set avec lequel il a commencé avec une pause d’avantage. Ne le lâche plus jamais.

L’euphorie était compréhensible: le Pakistan n’était qu’à une seule partie de pouvoir se mesurer en septembre à des puissances comme l’Argentine, le Chili ou les Pays-Bas. Imaginez des joueurs de tennis comme Schwartzman, Garin ou Bublik passent par le Centre national de tennis d’Islamabad. C’est quelque chose d’impensable, que seule la magie de Davis peut provoquer. Mais c’est possible, puisque les héros de la série ont scellé en double un tour de qualification.

Dans quelle mesure cette victoire est-elle importante pour le Pakistan? Écoutons ce que Qureshi pense de son lieutenant Aqeel: “Nous jouons toujours pour la fierté de notre nation et cette fois, nous l’avons fait à nouveau pour notre pays. Aqeel Khan est le héros oublié du Pakistan et a servi ce pays depuis 20 ans. Il mérite la médaille du mérite dans le sport. J’espère que vos services seront bientôt reconnus. “Lorsqu’un seul qualifié de la Coupe Davis génère un tel impact, on comprend à quel point le sport a la capacité de rassembler les gens et de leur faire oublier d’autres conflits.

Pour l’instant, le Pakistan rêve toujours. Qureshi, Khan et compagnie attendent les plus grandes figures du tennis à domicile, prêts à poser le tapis rouge (pour eux, l’herbe). Deux héros pour un pays qui perpétue la saveur du Davis d’antan. Et de quelle manière.

