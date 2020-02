Le paradoxe GOAT de Roger Federer

Pourquoi Roger Federer peut être considéré comme le GOAT et pourquoi il ne peut pas être considéré comme le GOAT. Beaucoup considèrent le Suisse Maestro comme le meilleur de tous, beaucoup le considèrent comme trop mentalement labile, surtout si l’on considère les récentes défaites contre Novak Djokovic et celles du passé contre Rafael Nadal.

En réalité, Federer est un paradoxe. Il est le joueur de tennis qui a remporté le plus de titres en Slam jusqu’à présent (20) et qui détient de nombreux autres records. Record de titres à Wimbledon (8), record de titres sur gazon (19), record de titres sur dur (71), record de titres de finales ATP (6), record de semaines en première place du classement ATP (310 ).

Ce ne sont que quelques-uns des nombreux records qu’il a réalisés, par exemple. jeAu contraire, Federer est désavantagé en tête-à-tête avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. Nole mène 30-26, tandis que Nadal mène 24-16. Au début de sa carrière, Nadal a été un véritable cauchemar pour Federer.

Au cours des trois dernières années, le Suisse a battu Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie et, lors des 7 derniers matches, il a battu l’Espagnol à 6 reprises. Avec Djokovic, tout est différent: lors des 20 derniers matches, Federer n’en a gagné que 7.

Pas seulement, car Djokovic a battu Roger lors des 6 derniers défis du Chelem, dont quatre en finale (3 à Wimbledon et un à l’US Open). Contre Djokovic, le problème de Federer semblait plus émotionnel que physique et technique.

Djokovic semble être entré dans l’esprit de Federer, chroniquant un virus qui ne semble pas avoir de remède. Contre Djokovic, Federer montre la labilité mentale qui a caractérisé ses premiers défis face à Nadal. Je reste de l’idée qu’il est impossible de dire rationnellement si Federer est le GOAT ou non. Tout bien considéré, Roger et Rafa et Nole sont tous deux au même niveau, mais avec des styles différents.