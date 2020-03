Le Paraguay classe deux jeunes de 15 ans en Coupe Davis

La Coupe Davis Cela nous laisse des histoires intéressantes chaque week-end. Parfois, le tennis s’exprime dans ses pistes les plus rocambolesques, avec des qualifications jouées dans différentes parties du monde. Certaines grandes puissances, diminuées par les absences de leurs grands joueurs, descendent en enfer pour essayer de revenir à ce qu’elles étaient autrefois; d’autres comptent sur de jeunes étoiles pour monter. Dans un monde globalisé, de plus en plus de territoires ont un acteur exceptionnel qui peut les faire ressortir.

Ce qui se passe ce week-end à Asunción, cependant, semble être un cas pratiquement extrême. Pouvez-vous imaginer que tout le poids d’un pays était porté sur l’épaule de joueurs aussi jeunes que 15 ans? Autrement dit, les juniors sans aucun kilométrage dans le circuit, même dans leur phase d’entraînement. C’est exactement ce qui se passe dans Paraguay. La nation sud-américaine conteste son tour de qualification pour le Groupe mondial II contre le Sri Lanka; Sans aucun joueur avec des points au classement ATP, il est temps de tirer les jeunes promesses locales.

Loin du temps d’un Ramón Delgado qui était le fer de lance de son pays. Maintenant assis sur le banc, l’entraîneur paraguayen n’a pas tremblé lorsqu’il s’est tourné vers ses deux jeunes chiots, cependant, ils ont un avenir prometteur. Martin Vergara et Adolfo Vallejo Ce sont deux garçons de 15 ans à peine, qui portent désormais sur le dos toute la responsabilité du tennis dans leur pays.

D’une part, Martín Vergara a déjà savouré les miels de triomphe dans les compétitions les plus importantes du monde. Le jeune Guarani a été champion en février du prestigieux Bol orange dans sa catégorie des moins de 16 ans, battant le Colombien Nicolás Mendoza en finale par une nette 6-4 et 6-1. Non seulement cela; Il a également remporté le titre en double, tout en menant le classement du circuit COSAT. Cela lui donnera le privilège d’aller concourir en Europe en juin.

Adolfo Vallejo est l’autre star de l’équipe. Le Paraguayen lui-même a expliqué à La Nación que lui-même Nick Bolletieri Il l’a recruté dans son académie IMG, où il sera établi pour deux ans grâce à une bourse. Adolfo sait ce que c’est que de jouer aux États-Unis: avec son partenaire, il a joué la Coupe du monde de tennis U16, également connue sous le nom de Coupe Davis junior. Alors que dans cette compétition ils atteignaient la septième place, les deux se proclamaient champions du continent sud-américain.

L’avenir est plus que assuré avec eux, et bien que cette circonstance soit plus que spéciale, ils ne battront aucun record de précocité dans la compétition: le Sanmarinense le montre La monture de Rossi, qui a fait ses débuts avec le pays européen avec seulement 13 ans et 319 jours à égalité contre l’Andorre en 2011 appartenant au groupe III de la compétition.

.