Le patron du tennis français accusé d’avoir tenté de “ marquer des points ” alors que l’Open de France “ pourrait être puni ”

L’Open de France pourrait faire face à la colère de la communauté du tennis face à la décision du président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli de «faire cavalier seul» et de reprogrammer le tournoi, selon le chef du tennis allemand.

Le tennis étant suspendu jusqu’au 7 juin, les organisateurs de Roland Garros ont choisi de reprogrammer le Grand Chelem sur terre battue avec les 20 septembre et 4 octobre prévus comme nouvelles dates.

Cependant, la décision ne s’est pas bien déroulée avec beaucoup d’acteurs, l’US Open claquant leur «décision unilatérale».

Le président de la Fédération allemande de tennis, Dirk Hordoff, a déclaré que Giudicelli était probablement la force motrice derrière le mouvement.

“Ce n’est pas la façon de faire française, c’est la façon de faire de Bernard Giudicelli”, a-t-il déclaré à Sky Sport en Allemagne.

Il a ajouté: «Je crois qu’il a paniqué à cause des élections à venir [in February 2021] et voulait marquer des points sur son adversaire. “

Chef du tennis allemand: «Wimbledon sera annulé. Il n’y aucun doute à propos de ça’

Reste à savoir si la saison de tennis reprendra le 8 juin, mais les pouvoirs en place tentent encore d’élaborer un nouveau calendrier qui sera accepté par tous.

Hordoff dit qu’il est possible que l’Open de France ne se déroule pas dans leur nouvelle machine à sous et que les organisateurs de Roland Garros puissent être punis pour leur décision initiale.

«Le manque de solidarité des [Roland Garros] Les organisateurs ont été critiqués par tout le monde et je prédis que l’Open de France ne sera pas reprogrammé comme ils l’imaginaient. Soit ils travailleront avec toute la famille du tennis pour trouver un plan sensé, soit ils ressentiront les conséquences de toute la famille du tennis.

«Ils vont perdre [ranking] points et qui se traduira par un événement chaotique. Il faut travailler ensemble et ne pas faire cavalier seul, comme l’a fait le président de la Fédération française de tennis. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.