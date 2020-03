Le PDG de la WTA, Steve Simon, parle du coronavirus

Le monde du tennis est paralysé et sous le choc. S’il y a deux mois, ils devaient dire à quelqu’un que la saison devrait être interrompue à l’échelle mondiale par une pandémie comme le coronavirus, cela aurait ressemblé à de la science-fiction. Cependant, la réalité peut dépasser toutes les attentes imaginées et le roi du sport de raquette est en quarantaine. Il n’a pas été facile de prendre des décisions et au cours de celles-ci, il y a eu un arrière-goût amer au sujet des relations entre les plus hautes entités qui gouvernent le tennis. Steve Simon, PDG de la WTA, souhaitait envoyer un message conciliant et plein d’espoir à tous les fans, une fois la tourmente passée et il est déjà connu, au moins, qu’il n’y aura pas de tennis jusqu’au 7 juin.

“Ce n’était pas une décision facile, mais c’est la bonne façon de procéder. Le jeu ne reprendra que lorsque les autorités compétentes pourront s’assurer qu’il n’y a pas le moindre risque pour la santé publique et quand il est totalement sûr de le faire. WTA il s’agit de contribuer à la sortie de cette crise dans les plus brefs délais et nous avons tous la responsabilité d’arrêter le coronavirus “, explique l’exécutif américain dans une lettre publiée sur le site officiel de l’institution qu’il préside.

Elle voulait montrer sa gratitude au Players Council pour son travail permanent dans la recherche de solutions pour restructurer le calendrier et son attitude proactive. Ce panneau est composé de Sloane Stephens, Donna Vekic, Kristie Ahn, Anastasia Pavlyuchenkova, Johanna Konta, Madison Keys et Gabriel Dabrowski. “Votre contribution a été et continue d’être la clé pour diriger toutes les conversations qui sont toujours en vigueur. Nous continuerons à travailler pour trouver des solutions à court terme et remédier à cette rupture sous tous les angles nécessaires”, a-t-il déclaré avant d’envoyer un message émotionnel à tous les abonnés. . “Restez en sécurité. Grâce à vous, le tennis reste le sport leader pour les femmes. Nous espérons revenir bientôt en action.” Discours encourageant de Steve Simon.

