Le PDG de Wimbledon parle d’annulation

La responsabilité de diriger un tournoi de tennis comme Wimbledon Ça doit être difficile à gérer et bien plus cette saison. Être président exécutif d’un événement centenaire et emblématique du sport mondial et être contraint d’annuler une édition n’aura pas été un plat de bon goût pour Richard Lewis, qui ne pourra pas bénéficier du licenciement attendu de son poste. Les Britanniques quitteront l’organe directeur de la All England Lawn Tennis Club avec une conscience claire pour avoir pris la décision la plus logique et au bon moment, mais le goût amer de ne pas pouvoir profiter du tennis dans la Mecque de ce sport. Dans une apparence douloureuse après que l’annulation a été officiellement confirmée, l’exécutif de longue date a voulu revoir le moment actuel et les options pour que le tennis se développe normalement dans les mois à venir, selon les mots recueillis par EveningExpress.

«Nous avons été très chanceux d’avoir une assurance pandémie. Nous avons fait un effort à l’époque, nous avons les conseils de courtiers et d’assureurs, et cela va diminuer l’impact économique. Nous ne connaîtrons pas la portée financière de l’annulation avant quelques jours. mois, mais j’espère qu’il n’y aura pas de conséquences très négatives et que nous pourrons continuer avec la normalité dans le club “, a déclaré un homme qui, en fait, est directeur exécutif de la AELTC, club dans lequel il se développe Wimbledon, tournoi géré par le Fédération britannique de tennis (LTA). Sa responsabilité est très notable dans la coordination de tous les acteurs impliqués dans le tournoi et il a une vision globale du tennis mondial.

Interrogé sur son point de vue sur ce à quoi s’attendre pour le reste de la saison. “Personne ne sait ce qui va se passer, mais je pense qu’il est réaliste de penser qu’il n’y aura plus de tennis en 2020. Avec un peu de chance US Open et Roland Garros peut être reporté. Je trouve vraiment difficile la tenue des tournois pré-US Open de la tournée américaine. Je veux être optimiste malgré tout et penser que le tennis reviendra avec force, mais avec chaque jour qui passe, cette option semble se diluer “, a déclaré un Richard Lewis qui quittera ses fonctions fin juillet, dans un processus de transition très important dans l’histoire de la All England Lawn Tennis Club puisque le relais lui donnera Sally Bolton, la première femme à occuper ce poste dans toute l’histoire de Wimbledon et le club qui l’héberge.

