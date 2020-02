Le PDG de WTA, Steve Simon, partage ses réflexions sur le coaching

L’entraînement sur le terrain est l’une des choses les plus discutées dans le tennis féminin en 2020, la WTA essayant de mettre en œuvre la nouvelle règle lors des tournois Premier et International. Les Dubai Duty Free Championships serviront de point de départ, permettant aux entraîneurs d’aider leurs joueurs depuis les tribunes et de signaler leurs erreurs et les choses qu’ils doivent améliorer ou continuer à travailler.

Les règles actuelles étant «difficiles à réglementer», l’organisation tentera de rendre les choses plus transparentes, permettant aux joueurs et aux entraîneurs d’échanger quelques mots lorsqu’ils sont du même côté du terrain ou de partager des signaux manuels.

En 2008, la WTA a autorisé les joueurs à appeler leur entraîneur une fois par set et cette règle est toujours en avance sur les changements à venir qui ne se produiront pas encore au niveau du Grand Chelem. Le nouveau PDG de WTA, Steve Simon, est totalement derrière les changements et les nouvelles règles, les appelant un pas en avant et quelque chose qui améliorera l’ensemble du jeu.

“Chaque tournoi doit avoir sa personnalité, mais ce que vous avez ici à Dubaï est une destination de classe mondiale incroyable et l’évolution phénoménale de cette ville qui fonctionne main dans la main”, a déclaré Steve Simon. “Ce qui le rend également réussi, c’est l’investissement continu, ainsi que l’expérience unique.

Avec cela, vous avez une destination dont tout le monde veut faire partie et ce n’est pas à cause du merveilleux tennis seul, mais l’expérience le rend spécial. L’entraînement fait partie de tout sport et j’ai toujours pensé que l’entraînement devait faire partie de l’histoire du tennis.

Je me demande toujours pourquoi le tennis devrait être différent? Sans aucun doute, nous avons nos propres traditions, mais nous n’allons pas voir des entraîneurs en marge du terrain qui déchireront leurs chemises et feront des crises de colère que vous avez tendance à voir dans certains autres sports aujourd’hui.

Nous devons admettre que le coaching se produit même s’il n’est pas censé l’être. Dans ce cas, pourquoi ne soutenons-nous pas cet aspect où nous pouvons partager avec tout le monde des moments cruciaux qui se passent sur le terrain? Les fans veulent savoir ce qu’est cette interaction; cela fait partie de l’histoire et c’est parfaitement logique.

Si nous voulons une sorte de sport de gladiateur, alors nous ne devrions rien avoir – pas d’entraîneurs et aucun soutien d’aucune sorte, mais seulement le joueur tout seul là-bas; nous n’essayons pas de le faire. La particularité du tennis est qu’il n’y a personne avec vous; personne ne peut frapper le coup droit ou le revers pour vous.

Personne ne peut mettre ce deuxième service pour vous et vous êtes finalement tout seul là-bas. L’entraînement des joueurs est une bonne partie du sport et nous devons l’adopter. Cela doit être fait avec goût et ensuite nous devons comprendre comment nous allons le faire connaître aux fans. ”