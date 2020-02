Le perdant chanceux Pedro Sousa espère livrer en finale de Buenos Aires

Le n ° 145 mondial Pedro Sousa dit qu’il a traversé beaucoup de choses ces derniers temps mais que les choses se sont améliorées cette semaine et il espère terminer sa sensationnelle course à Buenos Aires avec un titre. Sousa, qui a été battu lors du tour de qualification de Buenos Aires, est entré dans le tableau principal du tournoi en tant que perdant chanceux et a fini par faire sa première finale ATP.

Le chanceux perdant portugais a battu Facundo Diaz Acosta, Jozef Kovalik et Joao Monteiro avant qu’il ne reçoive une reprise en demi-finale par Diego Schwartzman, blessé. Sousa, un ancien numéro 99 mondial, se battra contre la star montante norvégienne Casper Ruud pour le titre de Buenos Aires de cette année.

Sousa, 31 ans et Ruud, 21 ans, s’affronteront pour la première fois dans leur carrière respective lors de la finale de Buenos Aires. “Cela signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Sousa, lors de l’ATP Tour.

«L’année dernière n’a pas été aussi bonne que je m’y attendais et j’ai commencé cette année avec quelques problèmes, mais j’ai réussi à changer ces choses et j’ai commencé à bien jouer cette semaine. J’ai eu la chance de perdre, j’ai tenté ma chance et j’apprécie chaque fois que je joue dans ce tournoi. J’espère que je pourrai faire du bon travail demain ».