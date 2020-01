Le père de Caroline Wozniacki n’a jamais été joueur de tennis, et pourtant …

Maintenant que sa carrière de 14 ans a pris fin, Caroline Wozniacki entreprendra de nouveaux projets pour remplir sa vie d’objectifs et de motivation. Y aurait-il de la place dans cette liste de nouvelles expériences pour un livre? Les amateurs de tennis aiment lire sur la vie et l’histoire de leurs idoles, même si la scène littéraire a été occupée principalement par des joueurs masculins trop populaires jusqu’à présent: Roger Federer, Rafael Nadal et Andre Agassi, pour n’en citer que quelques-uns.

Si la championne de l’Open d’Australie 2018 devait écrire ses mémoires ou son autobiographie, quelque chose d’intéressant dans sa relation avec son père pourrait facilement attirer l’attention des lecteurs. “Son père a fait la majeure partie de sa planification”, a déclaré à Tennis World USA un membre de l’équipe de Wozniacki lorsqu’elle a décroché son titre de Grand Chelem.

«Il arrangeait toujours tout le monde et tout pour travailler avec elle. Il faisait en quelque sorte sa gestion et son coaching. Et il n’a jamais été joueur de tennis, il était footballeur. Mais elle l’écoute toujours. C’est donc tout à fait unique, qu’il n’a jamais été un joueur, mais il a cette grande influence et cette façon de la faire écouter ».

Penser qu’un homme qui n’a pas été joueur lui-même pourrait gérer la carrière d’un n ° 1 mondial est surprenant. Le Danois ne manque jamais une occasion de reconnaître le travail et le soutien de son père.