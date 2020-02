Le père de Sofia Kenin “voit tout” tandis que maman “ne peut pas regarder” ses matchs

La championne de l’Open d’Australie de 21 ans, Sofia Kenin, n’était accompagnée que de son père, qui est également son entraîneur, lors de la course incroyable vers le premier Grand Chelem de sa carrière. La mère de Sofia, décrite comme «très superstitieuse», est restée à la maison car elle refuse généralement de regarder les matchs de sa fille.

«Je l’ai appelée juste après le match pour lui dire que tout va bien, j’ai gagné et elle peut juste se détendre maintenant parce qu’elle est vraiment stressée à la maison … très superstitieuse, donc elle est vraiment très heureuse.

Je lui ai dit: «Je ne pourrai pas te parler pendant des heures, mais au moins tu sais que j’ai gagné et je rentre à la maison et tu peux me faire le plus gros câlin de ta vie.» Elle est avec ma grand-mère et ma sœur et les chiens ».

Kenin a déclaré lors de la conférence de presse post-championnat. La mère de Kenin avait une raison de ne pas se présenter à Melbourne pour encourager Sofia dès la scène. «Ma maman ne peut pas regarder. Elle connaît les résultats, mais elle ne regarde toujours pas.

Je peux voir qu’elle est toujours nerveuse. Elle n’aime pas regarder. C’est bon”. Kenin a expliqué. Malgré l’absence de sa maman, Kenin a bénéficié du plein soutien de son père, qui est aussi son précieux coach. Pas étonnant qu’il ait été pris dans un état très émouvant quelques instants après que sa fille ait remporté le grand titre.

«C’est un rêve devenu réalité pour nous et il m’a dit beaucoup de choses positives. Il sait exactement de quoi il parle. Il m’aide avec le plan de match, il voit tout bien, même si je n’aime pas l’admettre parfois. Il travaille vraiment dur ». Sofia Kenin a parlé de son père.