Le père de Thiem explique ce qui s’est passé avec Muster

L’une des choses les plus étonnantes qui se soit produite pendant la Open d’Australie 2020 c’était la pause professionnelle entre Dominic Thiem et Thomas Muster Juste quelques jours pour commencer. Les Autrichiens ne semblaient pas se comprendre et ont pris une décision drastique qui n’avait pas transcendé les détails jusqu’à présent, que le père de Dominic a prononcé. “L’entraîneur doit comprendre ce dont le joueur a besoin, ne jamais prétendre être une copie de lui-même. Thomas était trop au sommet et plus semblait reproduire ce qu’il était en tant que joueur de tennis. Mon fils a besoin de quelqu’un pour lui donner de l’espace pour développer son jeu. C’était Dommage que cela se soit produit lors d’un Grand Chelem mais, d’autre part, il est bon d’essayer quelque chose comme ça lors d’un tournoi important pour discerner clairement si cela fonctionne ou non “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par Tennis.com.

