Le père Wolfgang révèle le calendrier et les plans à venir de Dominic Thiem

N ° mondial 4 et le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem seront de retour la semaine prochaine lors de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, en tête devant Matteo Berrettini et Diego Schwartzman. L’Autrichien a décidé de sauter l’événement ATP 250 de cette semaine à Buenos Aires où il avait déjà remporté le titre par le passé, prenant plus de temps hors du terrain et travaillant sur son jeu à domicile à Vienne avant le voyage en Amérique du Sud jeudi.

S’exprimant pour tennisnet.com, le père de Dominic, Wolfgang, a révélé les plans de son fils pour les semaines à venir, désireux de continuer là où ils étaient partis à Melbourne et espérant dépasser Roger Federer et gagner la place dans le top 3 pour la première fois de sa carrière.

Thiem a commencé avec la course d’entraînement dimanche dans la capitale de Vienne, travaillant sur sa forme physique et avec Marko Andrejic et Dennis Novak sur le terrain. Nicolas Massu rejoindra l’équipe à Rio de Janeiro, recherchant le premier titre depuis 2017 là-bas avant un autre long voyage à Los Angeles pour plus d’entraînement physique.

Massu sera de retour après les éliminatoires de la Coupe Davis et ils travailleront sur le terrain pendant quelques jours avant le début de la première épreuve Masters 1000 à Indian Wells. Après un démarrage lent à la Coupe ATP, Thiem a battu le numéro un mondial.

1 Rafael Nadal en route vers la finale de l’Open d’Australie, menant 2-1 contre Novak Djokovic mais finissant toujours du côté des perdants, attendant toujours ce premier trophée majeur. “Dominic a commencé à s’entraîner dimanche avec l’entraîneur de fitness Duglas Cordero qui est arrivé à Vienne un jour plus tôt; ils travailleront ensemble jusqu’à jeudi.

Le junior Marko Andrejic s’entraîne avec lui et Dennis Novak les a également rejoints mardi. Dominic et Cordero s’envoleront pour Rio de Janeiro jeudi, avec Nicolas Massu qui les attendra au Brésil. On ne s’attend à aucun problème pour s’adapter à l’argile, Dominic est à l’aise sur la surface la plus lente.

Après Rio, Dominic s’envolera pour Los Angeles, après deux semaines d’entraînement physique avec le Dr Michael Reinprecht. J’y serai également car Massu s’occupe de la Coupe Davis à cette époque. À partir du 8 mars, nous changerons de cap pour le tennis et obtiendrons la meilleure préparation possible pour Indian Wells et Miami. ”