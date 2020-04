«Le pied a l’air bien, je n’ai pas mal»

N ° mondial 2 Simona Halep a disputé jusqu’à présent trois tournois WTA en 2020, le coronavirus arrêtant toute la saison depuis début mars. Les meilleurs joueurs du monde ont été contraints de sauter Indian Wells et Simona Halep ne faisait pas partie de ceux qui ont déjà voyagé aux États-Unis, aux prises avec une blessure au pied et se retirant du tournoi avant même l’épidémie de coronavirus.

Maintenant, la Roumaine se sent beaucoup mieux, déjà en cours d’exécution et sans douleur lors de ses entraînements. Comme nous le savons tous, Simona ne sera pas en mesure de défendre sa couronne de Wimbledon cette année, sans tennis au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet et probablement également dans le reste de 2020, le virus se propageant dans le monde entier et le rendant impossible pour organiser des événements avec des gens du monde entier.

À Adélaïde, Halep a subi une lourde défaite contre Aryna Sabalenka au deuxième tour, élevant son niveau à l’Open d’Australie pour atteindre les demi-finales, perdant 22 matchs en neuf sets avant de perdre contre Garbine Muguruza après une bataille titanesque.

De retour à l’action à Dubaï, Halep a prévalu contre Ons Jabeur et Elena Rybakina en finale pour assurer le titre, espérant plus de la même chose une fois la saison terminée. “Le pied a l’air bien, j’ai déjà commencé à courir et je n’ai plus mal”, a déclaré Halep.

“Je ne joue pas encore au tennis mais être capable de m’entraîner signifie beaucoup et me donne un gros positif en fait. Mon équipe me manque, les joueurs me manquent, les tournois me manquent, tout le monde me manque du Tour. Je sais la période est un peu difficile pour tout le monde.

Mais si nous restons à la maison, si nous restons forts et positifs, cela nous aidera beaucoup. J’ai hâte de voyager à nouveau, j’ai hâte de jouer au tennis à nouveau et j’ai hâte de vous voir. ”