Le plaidoyer de Patrick Mouratoglou en faveur de tous les acteurs

La pause tennis provoquée par le coronavirus commence à être remarqué économiquement. Non seulement toutes les activités sur les pistes ont été suspendues, mais également tout type de paiement qui reflète la nature méritocratique du sport. Les meilleurs joueurs du monde peuvent-ils survivre sans les contrôles qu’ils obtiendraient en Grand Chelem et Masters 1000? Sûrement oui. Les joueurs de tennis dont les revenus dépendent de l’accès à la table finale d’un Grand Chelem, par exemple Wimbledon, désormais suspendu, peuvent-ils survivre plusieurs mois? Le diagnostic change.

Les grands perdants sont, sans aucun doute, les journaliers du circuit qui souffrent de sorte que l’équilibre des revenus et des dépenses n’est pas complètement inégal à la fin de l’année. Des joueurs au-delà du top 100, qui n’ont pas la possibilité d’avoir des sauveteurs sous la forme d’un grand tournoi. Dans un sport qui emploie tant de joueurs de tennis, la grande majorité d’entre eux souffrent. De nombreux professionnels en sont conscients.

Patrick Mouratoglou en fait partie. Le propriétaire de l’Académie Mouratoglou, située sur le territoire français, a signé une lettre sur Twitter qui révèle qui sont les véritables victimes de la rupture, s’appuyant sur des témoignages et appelant ATP, WTA, ITF et Grand Slams pour mettre en place une table joint qui cherche à garantir la viabilité économique des acteurs au-delà du top-100. C’est lui texte déchirant du célèbre entraîneur:

“Chère communauté de tennis: notre sport est formidable. Pourtant, la période turbulente que nous traversons montre son dysfonctionnement. Les joueurs en dehors du top 100 peuvent à peine avoir un équilibre financier; beaucoup d’entre eux sont obligés de s’autofinancer pour jouer professionnellement.

Contrairement aux joueurs de basket ou de football, les joueurs de tennis ne sont pas protégés par des salaires annuels établis. Ce sont des travailleurs indépendants. Ils paient leurs déplacements et paient les salaires des membres de leur équipe, tandis que les leurs dépendent des matchs qu’ils gagnent. C’est un système basé sur la méritocratie avec lequel je suis d’accord: les meilleurs joueurs à 100% méritent leurs gains.

Cependant, je trouve insultant que le 100e meilleur joueur dans l’un des sports les plus populaires au monde, suivi par environ un milliard de fans, puisse à peine y vivre. Selon l’extop-10 Tim Mayotte, vous devriez gagner environ 200 000 $ par an pour obtenir un salaire de base. Selon Noah Rubin, 225 dans le monde, les joueurs de tennis en dehors du top 50 ou du top 100 n’ont pas beaucoup de sponsors en dehors du court et ceux qui existent sont de nature mineure, vous ne pouvez pas vivre grâce à eux; si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien.

Que se passe-t-il lorsque les joueurs sont contraints de ne pas travailler pendant une période indéfinie? Ils ne font pas d’argent. Certains d’entre eux disent au revoir à leurs rêves, se retirant. C’est le cas depuis longtemps. Bien que nous ayons éliminé la suprématie masculine sur le plan économique, le tennis présente toujours l’un des niveaux d’inégalité les plus élevés dans tous les sports. Le tennis a besoin de joueurs de tennis pour survivre. Vous ne pouvez pas vivre seul de vos élites; les circuits se détérioreraient.

La réforme de l’ITF de l’année dernière, qui a heureusement été annulée plusieurs mois après son lancement, a rendu la vie impossible aux joueurs de tennis en dehors du top 100. Beaucoup d’entre eux ont décidé de quitter le tennis parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Nous sommes maintenant confrontés à un nouveau défi. Étant donné que le circuit est arrêté pour les raisons que nous connaissons déjà, ces joueurs ne font aucun profit et, contrairement à la plupart des 100 premiers, ils n’ont pas d’argent des sponsors avec lesquels subsister.

Il est temps de penser à ces joueurs et de les aider. Dans l’avenir le plus immédiat, puis à long terme. Pour cette raison, j’aimerais que l’ATP, la WTA, l’ITF et les Grands Chelems se réunissent (quoique virtuellement) pour trouver une solution durable. Nous dépendons tous de ces entités, qui ont le pouvoir de protéger l’économie du tennis professionnel et d’exercer une responsabilité sociale.

J’aimerais que ces instituts disent que c’est fini. Nous ne pouvons pas laisser les joueurs les moins bien classés sans protection. Ce n’est pas correct. Le tennis a besoin d’un changement. Profitons de ce temps libre pour entamer le dialogue. “

