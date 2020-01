Le plus grand événement de tennis LGBTQI d’Australie, le Glam Slam, invite Margaret Court

Bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes quant à l’accueil attendu de Margaret Court au prochain tournoi de tennis Open d’Australie, au moins un autre tournoi lui envoie une invitation ouverte, selon The Age. Les organisateurs du plus grand tournoi de tennis LGBTQI d’Australie, le Glam Slam, ont invité Court à assister à leur tournoi qui se déroulera du 30 janvier au 2 février.

Court, qui est maintenant pasteur d’église. a été largement critiquée pour ses opinions sur les homosexuels et la communauté LGBTQI, certains joueurs demandant même que le tribunal qui porte son nom à l’Open d’Australie soit renommé. Elle a dû demander à Tennis Australia de l’inviter à célébrer le 50e anniversaire de sa course du Grand Chelem comme ils l’avaient fait pour Rod Laver en janvier 2019.

Tennis Australia a déclaré qu’ils reconnaîtraient mais ne célébreraient pas ses réalisations. Rowen D’Souza, organisateur de l’événement, a déclaré: “Je pense vraiment que vous apprécierez le tennis, l’atmosphère et la célébration du Glam Slam.

Il s’agit de gens qui jouent au tennis. Venez nous rejoindre. 1960 et 1970 et a même posé pour un selfie avec le champion de tennis.

Il dit: «C’est un voyage, et Margaret Court doit avoir la possibilité de faire ce voyage – et si elle le fait, tant mieux. Et si ce n’est pas le cas, c’est sur elle. »D’Souza sera parmi les 200 joueurs de 35 pays à participer au tournoi.