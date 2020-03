Le plus grand: les hommes et les femmes qui ont fait du tennis. N ° 1 – Bill Tilden

En l’absence de tennis professionnel n’importe où jusqu’en juin au moins, nous, LWOT, nous sommes tournés vers le passé pour trouver l’inspiration et le contenu. Par conséquent, dans une nouvelle série, notre historien du tennis résident, Martin Keady, regarde The Greatest: The Men and Women Who Made Tennis. Il commence par un homme qui est maintenant largement oublié mais qui a déjà dirigé le monde du tennis – Bill Tilden.

Bill Tilden est le champion oublié. Alors que la plupart des personnalités d’importance historique comparable dans d’autres sports – comme Pelé, Don Bradman ou Ben Hogan – sont encore à juste titre commémorées et célébrées pour leur contribution déterminante au développement de leur sport choisi, Tilden est à peine dans les mémoires aujourd’hui, près d’une centaine ans après son apogée, et certainement pas célébré, que ce soit par les fans ou les administrateurs de tennis. C’est à cause du scandale personnel qui l’a englouti après qu’il ait cessé de jouer au plus haut niveau. Cependant, rien ne devrait nuire au rôle unique qu’il a joué pour aider à populariser le tennis.

Le sport du tennis tel que nous le connaissons aujourd’hui a commencé à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne, lorsque de nombreux grands sports professionnels qui continuent aujourd’hui, du football au golf, ont d’abord été correctement codifiés et réglementés. On l’appelait le tennis sur gazon parce qu’il n’était à l’origine joué que sur l’herbe, la première version en plein air du jeu de tennis original, ou vrai tennis, qui avait été joué depuis le Moyen Âge, à l’origine sans raquettes. Le tennis sur gazon a d’abord été développé par le merveilleusement nommé Walter Clopton Wingfield du début au milieu des années 1870. En 1877, Wimbledon est devenu le premier tournoi de tennis au monde (commémorant finalement Wingfield en commandant une statue de lui pour son musée), et il a été rapidement suivi par d’autres tournois à travers le monde, y compris ce qui est devenu les trois autres «Majors» ou Grand Tournois de slam: l’US Open (qui a été joué pour la première fois en 1881); l’Open de France (1891); et l’Open d’Australie (1905).

Néanmoins, pendant presque le premier demi-siècle de son existence, le tennis a eu du mal à capturer l’imagination sportive mondiale de la même manière que les sports plus populaires, en particulier le football. La raison principale en était que le tennis était à la fois un sport amateur (et le restera jusqu’en 1968 et le début de l’ère «Open», ou entièrement professionnelle) et qu’il exigeait, certainement par rapport à d’autres sports, une quantité considérable d’espace (pour le terrain) et d’équipement (principalement les raquettes mais aussi les balles). Cela a naturellement limité considérablement son attrait, de sorte que jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale, il était largement perçu comme un sport de classe supérieure ou même aristocratique, avec relativement peu ou pas d’attrait de masse.

Bien sûr, la Première Guerre mondiale a effectivement réduit tous les sports, du moins en Europe (bien qu’il faut reconnaître que la crise actuelle des coronavirus a complètement arrêté le sport professionnel dans le monde d’une manière qu’aucune des deux guerres mondiales n’a atteint). Après la Première Guerre mondiale, cependant, deux grands champions – un homme et une femme – ont aidé à retirer le tennis des country clubs et des demeures seigneuriales qui étaient considérées comme son domaine naturel et l’ont littéralement lancé sur la scène sportive mondiale. La femme était la grande championne de France, Suzanne Lenglen, qui fera l’objet du prochain épisode de cette série. Et l’homme était le grand champion américain, Bill Tilden.

Tilden est né à Germantown, Philadelphie, en 1893, donc un peu plus de cinq ans après la tenue des premiers championnats de Wimbledon. L’histoire de la façon dont il est devenu un si grand joueur de tennis est fascinante, ce qui montre l’importance unique que le jeu a joué dans sa vie et qui suggère également pourquoi il a finalement été si dévasté quand il n’était plus en mesure de jouer à un niveau élevé niveau. Bien qu’il ait joué au tennis depuis son enfance, en particulier dans la résidence d’été de sa famille aisée dans les montagnes Catskill, ce n’est qu’après la mort de son père et de son frère, en succession rapide, au début de la vingtaine qu’il est devenu obsédé par il. Apparemment, une tante bien-aimée a suggéré que ce serait le moyen idéal pour lui de surmonter, ou du moins d’oublier temporairement, la dépression qu’il avait subie après avoir perdu deux membres de sa famille proche. Elle n’aurait certainement jamais pu imaginer que le jeu aurait un tel effet transformateur sur sa vie, non seulement pour le sortir de sa dépression, mais pour un temps faisant de lui l’un des sportifs les plus célèbres du monde.

Tilden a d’abord commencé à jouer sérieusement au tennis au niveau local, remportant le championnat d’État en Pennsylvanie quatre fois de suite entre 1914 et 1917, mais il a rapidement commencé à avoir un impact national. Il a atteint la première fois la finale des championnats américains (comme le premier tournoi américain a été appelé jusqu’en 1968, quand il est devenu “l’US Open” pour marquer la transition vers l’ère professionnelle du tennis) en 1918, perdant face au champion en titre puis dominant. Joueur américain, Robert Lindley Murray, en deux sets. Un an plus tard, Tilden a de nouveau succombé en sets consécutifs en finale, cette fois à un autre Bill – Bill Johnston – mais finalement, en 1920, après avoir remporté son premier titre à Wimbledon plus tôt cet été-là, il a renversé la tendance pour son homonyme en remportant l’un des la grande finale de l’US Open de tous les temps en cinq sets (6–1, 1–6, 7–5, 5–7, 6–3).

Les fortunes des deux projets de loi étaient liées entre elles, surtout en Amérique. Johnston, qui a remporté l’US Open avant Tilden, était connu sous le nom de «Little Bill», en comparaison avec Tilden, qui fut bientôt surnommé «Big Bill». C’était initialement une référence à leurs hauteurs respectives – Tilden était, pour le moment, un assez colossal de 6 pieds, tandis que Johnston n’avait que cinq pieds huit. Cependant, pendant le reste des années 1920, leurs surnoms sont également venus refléter la différence dans l’échelle de leurs réalisations. Johnston a remporté trois majors tout à fait respectables (l’US Open en 1915 et 1919 et Wimbledon en 1923), mais Tilden a continué à dominer le tennis masculin à l’âge du jazz, remportant 10 remarquables majors au cours de la prochaine décennie.

C’est en Amérique, chez lui, Major, que Tilden était pratiquement imbattable. Il a remporté six titres américains consécutifs remarquables entre 1920 et 1925. Pour mettre cela dans une véritable perspective historique, même le grand Roger Federer dans la phase la plus impériale de sa carrière ne pouvait «que» remporter cinq US Open d’affilée entre 2004 et 2008, une soixantaine d’années plus tard. Et pour faire bonne mesure, Tilden a également remporté le tournoi à la fin de la décennie, en 1929. Ses sept titres américains au total signifient qu’il est toujours le détenteur du record de tous les temps pour les victoires américaines, aux côtés de deux autres Américains, Richard Sears et William Larned, qui avaient dominé le tournoi à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle respectivement.

Tilden n’a jamais atteint le même niveau de succès à l’étranger. Il a remporté Wimbledon deux fois de plus, en le conservant en 1921 et en triomphant également en 1930. Cependant, à une époque où l’Open d’Australie était en grande partie le membre junior des quatre Majors, en grande partie en raison de l’isolement géographique de l’Australie du reste du monde avant la introduction généralisée du voyage en jet, Tilden a échoué à ce qui était alors le troisième grand événement majeur du tennis, les championnats de France. Il a atteint la finale à deux reprises, en 1927 et 1930, mais dans les deux cas, il a perdu face à l’un des légendaires «Musquetaires» du tennis français: d’abord à René Lacoste; puis à Henri Cochet. Ces deux finales étaient de véritables épopées en cinq sets, la première contre Lacoste allant à 11-9 dans le set final.

Néanmoins, même si Tilden n’a jamais remporté le titre français, il a réussi à gagner de nombreux cœurs et esprits français, malgré le fait que son jeu de volley-ball classique était bien mieux adapté à l’herbe qu’à l’argile, ce qui lui a permis d’exceller à Wimbledon et l’US Open lorsque ces deux tournois ont été joués sur gazon (l’US Open n’a cessé d’être joué sur gazon qu’en 1975). En particulier, il était considéré comme un sportif exceptionnel, en particulier lorsque l’équipe américaine qu’il dirigeait a disputé six finales de Coupe Davis consécutives contre la France dans la seconde moitié des années 1920, remportant les deux premières puis perdant les quatre suivantes dans une série de transatlantiques. des batailles de tennis en équipe qui ont énormément contribué à la croissance de la popularité du sport des deux côtés de l’Atlantique.

Après avoir remporté son dernier titre majeur à Wimbledon en 1930, Tilden est devenu professionnel et a finalement arrêté de concourir pour les plus gros prix du jeu, les Majors, qui sont restés ouverts uniquement aux amateurs pendant près de quatre décennies. Désireux d’essayer de convertir ce qui était alors sa renommée considérable en au moins un peu d’argent, Tilden a rejoint la première tournée de tennis professionnelle en Amérique, gagnant bien sa vie pour la prochaine décennie, jusqu’à ce qu’en 1946 vienne le scandale qui finira par ruiner lui et, sans doute, raccourcir sa vie.

Tout au long de sa carrière au tennis, «Big Bill» Tilden avait été considéré comme la quintessence de la masculinité américaine, l’Alpha Male du tennis. Par conséquent, il était d’autant plus choquant et scandaleux lorsqu’il a été arrêté en novembre 1946 à Los Angeles pour ce qui semble maintenant l’infraction plutôt étrange et démodée de «contribuer à la délinquance d’un mineur» était le crime véritablement sensationnel de solliciter un garçon de 14 ans pour avoir des relations sexuelles avec lui dans sa voiture. L’icône de la virilité américaine a été immédiatement renversée. Il a été emprisonné pendant un an, purgeant un peu plus de la moitié de ce temps, mais quand il a été libéré sous condition, le scandale a été tel qu’il a effectivement perdu son gagne-pain en tant que joueur de tennis professionnel et entraîneur. En 1949, il a été inculpé d’une infraction similaire impliquant un garçon de 16 ans et a de nouveau été condamné à une peine de prison, cette fois purgeant une peine de 10 mois à l’intérieur.

La chute de Tilden de la grâce a été spectaculaire et totale. Après avoir été l’un des hommes les plus célèbres et les plus célèbres d’Amérique une décennie plus tôt, il était maintenant un paria virtuel. De manière touchante, l’un des rares amis et contemporains célèbres qui l’ont soutenu, au moins en privé, était Charlie Chaplin, qui a permis à Tilden de continuer à utiliser son terrain privé longtemps après que la plupart des tribunaux publics et des tournois officiels lui aient interdit de jouer. Au moins en partie, c’était presque certainement parce que Chaplin lui-même avait connu sa propre chute de grâce, étant passé de la star du cinéma muet la plus célèbre au monde à la victime la plus en vue des chasses aux sorcières anti-communistes qui ont marqué La vie publique américaine après la Seconde Guerre mondiale.

Bien que les deux arrestations de Tilden concernaient des mineurs, il faut également se rappeler qu’il jouait à une époque où l’homophobie était endémique dans le sport et la société. Il n’y a jamais eu de preuve qu’il ait fait des avances sexuelles non désirées envers l’un des nombreux enfants qu’il a entraînés et, comme cela s’est produit par la suite dans de nombreux autres scandales publics impliquant des célébrités hétérosexuelles et homosexuelles, il est au moins possible qu’il n’était pas au courant de la réalité l’âge des garçons qu’il aurait proposé. Cela ne doit en aucun cas diminuer la gravité des allégations et des accusations portées contre Tilden de ce que l’on qualifierait aujourd’hui de «toilettage» ou même de pédophilie. Il s’agit simplement de les replacer dans le contexte historique largement homophobe de l’époque où il a vécu et joué.

L’aspect peut-être le plus tragique de la vie véritablement légendaire de Bill Tilden est qu’il ne faisait que s’engager sur la voie de ce qui pourrait éventuellement devenir un retour en quelque sorte à sa mort. En juin 1953, il était sur le point de se rendre aux championnats américains de tennis professionnel à Cleveland lorsqu’il est tombé malade chez lui à Los Angeles et est finalement décédé de problèmes cardiaques. Cependant, le fait même qu’il ait toujours à jouer au tennis pour de l’argent plutôt que pour le plaisir, à près de 60 ans, témoigne de la baisse de son stock, tant financier que sportif.

Près de 70 ans après sa mort, Bill Tilden n’est désormais plus connu que des historiens du tennis plutôt que du grand public du tennis, qui est une véritable tragédie sportive. L’homme qui avait tant fait, aux côtés de Suzanne Lenglen, pour populariser le sport après la Première Guerre mondiale et tout au long des années 1920 mérite qu’on se souvienne, s’il se souvient du tout, bien plus que du scandale qui l’a détruit. En 2020, lorsque la crise du coronavirus a temporairement stoppé tout le tennis professionnel dans le monde, les amateurs de tennis du monde entier devraient redécouvrir le grand champion qui a sans doute fait plus pour rehausser le profil du sport que tout autre homme avant ou depuis.

