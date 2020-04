Le plus grand: les hommes et les femmes qui ont fait du tennis. N ° 3 – Björn Borg

Björn Borg était l’homme qui a rendu le tennis sexy. Dans la seconde moitié des années 1970, il a généré le genre de comportement obsessionnel des fans, même la manie, que le tennis n’avait jamais vraiment vu auparavant. Ce n’était pas seulement à cause de sa domination du jeu masculin, en particulier sur les surfaces totalement contrastées de Roland Garros et de Wimbledon, mais à cause de son apparence physique, en particulier la barbe et les longues mèches blondes fluides qui le faisaient ressembler à un moderne – jour (mais infiniment plus civilisé) Viking, et sa maîtrise de soi apparemment complète, ce qui a donné l’impression qu’il était une sorte de «Iceman» nordique. Il était autant une figure archétypale des années 1970 et du début des années 1980 que ABBA, ses compatriotes suédois et le groupe pop le plus prospère de la période, et en conséquence, il a amené le tennis à un public nouveau et beaucoup plus large à travers le monde.

Björn Borg est né dans la capitale suédoise de Stockholm en 1956. Comme il allait devenir le “Golden Boy” du tennis, presque un équivalent New Age des dieux nordiques comme Thor, il est tout à fait approprié que sa première raquette de tennis soit également ont été d’or. Il n’était pas littéralement en or (bien qu’il aurait pu plus tard s’offrir une raquette en or massif s’il en avait voulu), mais seulement de l’or peint, mais cela le fascinait néanmoins après que son père, Rune, l’ait gagné en un concours. C’était le premier prix non pas dans un tournoi de tennis mais dans un tournoi de tennis de table, à une époque où il n’était pas rare que les gens jouent à la fois aux versions grandeur nature et miniatures du «tennis». (Fred Perry, pour sa part, avait excellé dans les deux, remportant Wimbledon après être devenu le champion du monde de tennis de table.) Parce que Bjorn était tellement fasciné par la raquette, Rune lui a donné à garder, le plaçant ainsi sur le chemin de l’un des carrières les plus réussies et les plus riches de l’histoire du tennis.

Björn est devenu tellement obsédé par le tennis qu’il est rapidement devenu une sorte d’enfant prodige; dès qu’il avait atteint son adolescence et avait commencé à participer à des tournois juniors en Suède, il battait facilement des joueurs cinq ans de plus que lui. Cela l’a rapidement attiré l’attention des entraîneurs et des joueurs professionnels suédois, en particulier le capitaine de la Coupe Davis du pays, Lennart Bergelin. Bergelin avait été l’un des rares joueurs de tennis de la Suède avant Borg, ayant été un assez bon joueur de simple pour atteindre les quarts de finale de trois des quatre tournois majeurs (Wimbledon, Roland-Garros et Open d’Australie), et en tant que joueur de double, il avait a remporté l’Open de France en 1948 aux côtés du grand joueur tchèque Jaroslav Drobný. Cependant, même ce double acte extrêmement réussi avec Drobný finirait par être éclipsé par le partenariat qu’il a formé avec Borg.

Bergelin était tellement convaincu par la capacité de l’adolescent Borg qu’il l’a choisi pour la cravate de la Coupe Davis de Suède contre la Nouvelle-Zélande en 1972, alors qu’il n’avait que 15 ans, ce qui en fait l’un des plus jeunes débutants de l’histoire du premier tournoi par équipe de tennis. . En règle générale, Borg a remporté son premier caoutchouc, battant un joueur beaucoup plus âgé et plus expérimenté, Onny Parun, qui allait atteindre la finale de l’Open d’Australie l’année suivante, en cinq sets. Ainsi, la légende de Björn Borg était née, et Bergelin était tellement impressionné par sa performance qu’il est rapidement devenu l’entraîneur de Borg et restera son entraîneur principal pour le reste de la carrière de Borg.

Björn Borg était l’un de ces sportifs ou femmes vraiment précoces qui ont fait leur apparition dans le sport de leur choix à un très jeune âge et, par conséquent, ils peuvent profiter d’une carrière relativement longue mais toujours prendre leur retraite, ou du moins atteindre leur apogée, au milieu de leur carrière. vingtaine. Des exemples plus récents dans d’autres sports seraient Michael Owen et Fernando Torres dans le football. Ainsi, Borg a rapidement mis à profit ses impressionnants débuts en Coupe Davis en 1972 en remportant à la fois l’événement junior le plus célèbre du tennis mondial, l’Orange Bowl de Floride, et le titre junior de Wimbledon la même année. Grâce à sa domination sur ces deux prestigieux tournois, il a pu devenir professionnel en 1973, alors qu’il n’avait que 16 ans.

Il existe des similitudes fascinantes entre Borg et l’homme qui, selon un autre vainqueur de la Major suédoise Mat Wilander, a fait le plus depuis Borg pour accroître la visibilité du tennis dans le monde, à savoir Roger Federer. De toute évidence, Borg et Federer continueront de dominer le tennis, en particulier Wimbledon, remportant cinq titres successifs sur l’herbe du London SW19. Cependant, la similitude peut-être la plus importante entre les deux hommes était qu’en tant que jeunes joueurs, en particulier lorsqu’ils sont devenus professionnels et ont commencé à jouer sur le circuit ATP, ils ont tous les deux eu du mal à contrôler leur tempérament. Aussi étonnant que cela puisse paraître maintenant, Borg et Federer étaient enclins à briser les raquettes et à affronter les arbitres dans leur jeunesse. De même, les deux hommes ont vite compris l’erreur de leurs voies et ont ensuite exercé le genre de maîtrise de soi herculéenne qui allait devenir l’une de leurs marques de fabrique absolues.

Presque dès qu’il est devenu professionnel, Borg a commencé à monter dans le classement mondial. Il a atteint sa première finale ATP, à Monte-Carlo, en avril 1973, perdant face à l’homme qui était alors probablement le plus grand joueur de tennis masculin du monde, Ilie Nastase. Néanmoins, Borg a continué avec son style de jeu distinctif, en particulier le revers à deux mains qui était considéré comme inhabituel avant qu’il ne devienne la norme dans le tennis, et finalement il a commencé à montrer un équilibre et une imperturbabilité remarquables qui deviendraient finalement synonymes de lui. Par conséquent, à la fin de sa première année en tant que professionnel, il était classé dans le top 20 mondial.

Ce qui est peut-être le plus remarquable à propos de Björn Borg, c’est qu’il continuerait à dominer deux des quatre tournois du Grand Chelem, et ce sont les tournois – l’Open de France et Wimbledon – qui pourraient être appelés “The Unique Slams”, en ce sens qu’ils sont les seuls Majors ont joué sur leur propre surface, à savoir l’argile et l’herbe respectivement. Bien sûr, ce n’était pas le cas au milieu des années 1970, lorsque l’US Open et l’Open d’Australie ont également été joués sur l’herbe, avant de se déplacer sur des surfaces en dur, ce qui ne fait que l’échec relatif de Borg à ces deux autres Majors tous les étranger. Cependant, à Roland-Garros et à Wimbledon, à la fois sur la terre battue (la terre battue) et sur les pelouses verdoyantes de Londres, Borg a obtenu un succès absolument extraordinaire, ce qui, pour la seconde moitié des années 1970, l’a rendu presque complètement imbattable dans les deux majors européennes. .

Borg a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à Roland Garros en 1974, en battant l’Espagnol Manuel Orantes (qui remportera l’US Open l’année suivante) dans une finale vraiment historique. Il est venu de deux sets pour triompher en cinq sets, 2–6, 6–7 (4–7), 6–0, 6–1, 6–1, remportant les trois derniers sets pour la perte combinée de seulement deux matchs. , dans ce qui a été et reste l’un des revirements les plus remarquables jamais vus dans une finale en simple masculin majeur. C’était comme si, après avoir perdu le deuxième set sur un tie-break pour regarder une défaite en deux sets au visage, Borg est sorti swinguant pour le reste du match, tout en montrant une maîtrise de soi étonnante pour quelqu’un d’aussi jeune. Et effectivement, il a continué à balancer sa raquette (avec son style de frappe unique et presque saccadé) et ne s’est pas laissé soumettre à des sautes d’humeur importantes sur le terrain pendant les sept prochaines années.

Borg n’avait que 18 ans lorsqu’il a remporté son premier titre français et il a conservé sa couronne l’année suivante lorsqu’il a battu les Guillermo Villas argentins en deux sets, 6–2, 6–3, 6–4. Cependant, après avoir fait sa percée à Paris en remportant l’Open de France au cours des années successives, c’est à Wimbledon, le plus grand et le plus célèbre tournoi de tennis du monde, qu’il est vraiment entré dans la stratosphère, atteignant un niveau de renommée que même les plus grands champions qui l’avait précédé, de Tilden à Perry à Laver, avait atteint. En effet, Borg a réalisé ce que seuls les plus grands champions de leur sport peuvent réaliser, qui est, ne serait-ce que pour une courte période, de presque transcender leur sport et de devenir célèbre même parmi les fans non sportifs. C’est ce que Borg a fait à Wimbledon dans la seconde moitié des années 1970, en imitant ses compatriotes suédois ABBA en atteignant le genre de domination mondiale (ou du moins européenne) dont aucun scandinave n’avait joui depuis l’âge des Vikings, plus d’un millénaire plus tôt.

Borg a remporté son premier titre en simple à Wimbledon en 1976, vengeant sa toute première défaite en finale professionnelle en battant Ilie Nastase en deux sets, 6–4, 6–2, 9–7, avec seulement le troisième set véritablement compétitif. Ce fut une autre victoire extrêmement significative et symbolique, car elle a non seulement prouvé que Borg pouvait gagner aussi bien sur l’herbe que sur la terre battue, mais a confirmé sa prééminence dans le tennis masculin. En effet, il a remplacé Nastase, l’homme qui avait tant fait pour dominer le tennis et la couverture du tennis dans la première moitié des années 1970, comme le «visage» du sport, et c’était un visage très différent de celui de Nastase. Alors que «M. Nasty» avait été vilipendé au moins autant qu’il était adoré pour son comportement pétulant et parfois histrionique sur le terrain, Borg, après avoir appris à se contrôler à l’adolescence même dans les rares occasions où il avait perdu, semblait tout à fait irréprochable.

Ce personnage de «Ice Man», qui a presque fait de lui l’équivalent sportif d’un personnage dans un film d’Ingmar Bergman, l’a très bien servi à Wimbledon, où il a fait sien le Court central et a remporté cinq titres successifs entre 1976 et 1980. Et ce record est d’autant plus étonnant si l’on considère que, ayant quelque peu trébuché à Paris en 1976 et 1977, il a ensuite remporté l’Open de France quatre fois de suite entre 1978 et 1981. C’était comme si la nature apparemment glaciale du jeu et de la personnalité de Borg complètement neutralisé les caprices de l’herbe et de l’argile, le rendant presque imbattable sur les deux surfaces.

Puis vint le dernier acte de la carrière relativement brève de Borg (au moins en termes de nombre total d’années de tournée), et c’est à ce moment qu’il trouva finalement le rival digne de ses propres talents extraordinaires, John McEnroe. Borg avait battu à peu près tout le monde sur la tournée des hommes à plusieurs reprises, de Jimmy Connors à Vitas Gerulaitis en passant par Guillermo Villas, qui étaient tous les meilleurs joueurs à part entière. Cependant, c’est à McEnroe, le New Yorkais effronté mais brillant qui a émergé à la fin des années 1970, que Borg a finalement rencontré l’homme qui allait élever son propre jeu vers de nouveaux sommets et finalement les élever tous les deux dans le panthéon sportif.

“Borg Versus McEnroe” est une sténographie sportive tellement évidente que c’était le titre du film de 2017 sur leur rivalité, qui se concentrait sur leurs deux finales classiques de Wimbledon en 1980 et 1981. Ayant atteint la demi-finale de Wimbledon en 18 ans. ancien amateur lors de ses débuts au tournoi en 1977, McEnroe avait bâti sur ce succès spectaculaire en remportant l’US Open en 1979. Cependant, c’est l’année suivante à Wimbledon qu’il a vraiment établi sa légende, en atteignant la finale de Wimbledon contre Borg et participer au match qui a été universellement salué comme le plus grand match de tennis jamais joué. En effet, il a conservé ce titre jusqu’à ce qu’il soit finalement dépassé, près de trente ans plus tard, par la finale du simple messieurs 2008 entre Roger Federer et Rafael Nadal, lorsque Nadal a finalement brisé la mainmise de Federer sur le titre de Wimbledon.

En 1980, McEnroe n’a pas tout à fait réussi à briser l’emprise des Borgs sur le titre de Wimbledon, mais il l’a tout de même emmené à cinq sets, dont un tie-break de quatrième set devenu lui-même légendaire. McEnroe l’a finalement emporté 18-16, pour mener le match à un cinquième set décisif. Borg a finalement remporté ce cinquième set, sans bris d’égalité, 8-6, pour remporter son cinquième titre consécutif à Wimbledon. Cependant, il a ensuite perdu la finale de l’US Open de 1980 contre McEnroe, dans un autre thriller en cinq sets qui aurait été le meilleur match de toute autre année, et bien qu’il ait remporté l’Open de France pour la sixième fois en 1981, battant un jeune Ivan Lendl en cinq sets, c’était pour prouver le dernier titre majeur du Suédois. Il a ensuite perdu la finale de Wimbledon 1981 en quatre sets contre McEnroe et l’un des grands règnes sportifs était enfin terminé.

Contrairement à la croyance populaire et même à la mythologie du tennis, Borg n’a pas abandonné le tennis dès qu’il a perdu sa couronne de Wimbledon. L’annonce de sa retraite est intervenue bien plus tard, en effet jusqu’en 1983, quand, après une longue absence de la tournée professionnelle, il a finalement confirmé qu’il prenait sa retraite. Il n’avait que 26 ans. Néanmoins, en un peu plus d’une décennie, en tant que joueur de tennis professionnel, il avait accompli plus que presque tous les joueurs qui l’avaient précédé, non seulement sur le court mais aussi en faisant de la télévision incontournable du tennis à travers le monde.

Bien que, remarquablement, Borg n’ait jamais remporté l’US Open et n’ait participé qu’à une seule fois à l’Open d’Australie (perdant ignominieusement au troisième tour en 1974), sa domination presque complète à la fois de l’Open de France et de Wimbledon en a fait l’un des plus grands et des plus grands succès du tennis. joueurs jamais. Mais encore plus incroyablement, la combinaison unique de son jeu contrôlé, dominant les matchs (même à Wimbledon) depuis la ligne de base, et sa personnalité apparemment complètement contrôlée en ont fait une icône du sport que peu de joueurs ont jamais approché depuis. Sans doute, ce n’est qu’au cours de la dernière décennie, près de trente ans après que Borg a quitté le sport, que le tennis a trouvé trois champions, à Federer, Nadal et Djokovic, pour surpasser le Suédois, à la fois dans leurs réalisations sur le terrain et dans leur une reconnaissance et une popularité mondiales. Mais il faut toujours se rappeler que Borg est venu en premier, en tant que superstar originale du tennis, et même les Big Three ont dû suivre ses traces.

