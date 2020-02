Le point de rupture répond | Point de rupture

Déjà gueule de bois de rechange qui a quitté le Open d’Australie 2020, l’actualité ne s’arrête pas dans le monde du tennis, mais aussi dans ‘Break Point’, où comme chaque mardi l’un de nos rédacteurs recueille tous vos doutes et questions pour discuter du tennis. A cette occasion, c’est au tour d’Alejandro Arroyo, qui se tient devant le clavier pour parler de la vitesse de la piste, de la «Next Gen» ou du retrait de Federer. Nous commençons!

Nom: Eduardo

Question: bonjour. Je me demande toujours pourquoi Nadal n’a pas fait de tournée terrestre en Amérique du Sud depuis plusieurs années, comme Hambourg en été, pourrait ajouter 3-4-5 titres supplémentaires par an, des jeux “abordables” gagnés et une bonne somme de points au sac, en plus du fait que son jeu est moins nocif sur ces pistes, je pense que je pourrais en profiter pour entrer dans le combat pour mettre fin à plus de tournois que quiconque dans l’histoire, de toute façon, parce que vous pensez qu’il est dû chaque année pour prendre cette décision ? Merci!

Très bon Eduardo. Tout est basé sur les circonstances. Nadal forme un calendrier basé sur ses besoins, en tout genre, aussi économiques, ses attentes et surtout son physique, et il est toujours indispensable quatre ou cinq arrêts sur terre battue européenne avant Roland Garros. Jouer toute la tournée sud-américaine, ce qu’il a fait au début, a maintenant plus d’homologues que d’avantages. De tout type. Beaucoup plus d’usure, préparation différente. Cela n’a pas été soulevé depuis de nombreuses années, car Nadal joue pour un autre type de ligues, un autre type de tournoi. Hormis les règles de notation des tournois, ils n’auraient pas à ajouter tous les points.

Nom: Cesar

Question: Pourriez-vous m’expliquer quelle est la plus grande différence entre les pistes de l’US Open et de l’Australia Open? Pourquoi avez-vous remporté plus de titres Rafa aux États-Unis et Nole en Australie?

Salut César. Il faut dire que, comme nous l’avons publié récemment, l’Australie a changé le Plexicushion, en vigueur depuis 2008, pour le GreenSet, c’est-à-dire que cette saison a changé les entreprises et les produits pour construire ses circuits. La différence qu’il y a eu au cours de toutes ces années entre Decoturf et Plexicushion tient surtout au frottement. Le Decoturf génère un bateau un peu plus bas que le Plexicushion, où il rebondit un peu plus. De même, d’une année à l’autre, les conditions de ce qui n’est que la composition peuvent changer, mais surtout ce qui ne peut pas être contrôlé sont les autres facteurs: la météo, les balles, les joueurs. Je veux dire, je ne pense pas que cela devrait être lié au fait que Rafa gagne plus à NY et Nole en Australie pour la piste, mais pour, si oui, la «piste + autres facteurs».

Nom: Inatius

Question: Les pistes indoor ATP Finals, Paris ou Shanghai indoor sont-elles plus rapides que les pistes hard hard de Montréal, Toronto, US Open, AO? Si oui, quelle en est la raison?

Très bien, Inatius. Il n’est pas prouvé qu’il soit plus rapide, bien au contraire. Chaque année nous publions, en fin de saison, l’IPC de toutes les pistes des 1000 Masters publiées par l’ATP (pas de données du Grand Chelem, étant l’ITF). L’IPC est l’indice qui mesure la vitesse des pistes. Ce sont les données officielles de 2019.

Nom: Alberto

Question: Bonjour, très bon PDB! Ma question est la suivante: pourquoi les 1000 maîtres d’Indian Wells et de Miami sont-ils les seuls différents des autres, c’est-à-dire que je veux dire le fait que leur durée est d’une semaine et demie et que les joueurs se reposent entre les rondes? Je vous remercie

Salut Alberto. C’était la décision de l’ATP quand il a créé ce qui était à l’époque Mercedes Super 9. Puis ils sont devenus Masters Series, avant Masters 1000, et l’ATP a voulu faire cette différenciation, avec des photos de 96 joueurs, au revoir et presque deux semaines . C’était la décision de l’ATP de créer cette étape.

Nom: Mateo

Question: Hé PdB. Quelle saison pensez-vous que David Goffin peut faire? Au cours de ces semaines, il ne défend pas beaucoup de points et peut grimper. Pensez-vous que la bonne saison de l’herbe de l’année dernière sera à nouveau terminée? Personnellement, je pense que si vous réussissez bien en herbe et en terre battue, vous pouvez terminer l’année en finale Nitto ATP.

Bon Matthew. La qualité n’a jamais manqué à Goffin, pas assez pour faire le dernier saut mais pour être cohérent et être à la pointe du top 10. Je pense que vous pouvez faire une année similaire, même si je pense qu’il y a plus de concurrence sur votre démarche qu’il y a quelques années. Dans leur défense, leur expérience et leur talent, mais ils viennent plus jeunes qu’ils ne le poussent, cas d’Aliassime, Hurkacz, Garin, etc.

Nom: José Mejia

Question: Le père de Djokovic déclare que son fils égalera le record de Federer de 20 grands joueurs cette année. Autrement dit, un seul d’entre eux serait laissé pour un autre joueur de tennis d’élite. Si telle était la réalité, qui peut vous assurer que ce ne serait pas Roger qui l’a gagnée et qu’il serait donc impossible d’égaler son record. Du moins, cette année.

Salut Jose. Federer prend trois tournois du Grand Chelem à Djokovic. Si le père de Djokovic disait qu’en 2020 il pourrait l’égaler, si Djokovic remporte les trois derniers, il l’égalerait. Il n’y aurait pas de Grand Chelem gratuit.

Nom: Pablo

Question: bonjour! Je voudrais vous demander votre avis sur les tournois de terre battue tout au long de la saison. C’est très étrange qu’ils les mettent maintenant en février (Cordoue) avant les 2 premiers US M1000. Ensuite, si la tournée terrestre normale arrive au printemps et avant RG, et en été, il y a des tournois étranges comme en Suède ou en Autriche. Doivent-ils être unifiés en quelques mois? Ou tout au long de l’année

Très bien, Pablo. C’est fait pour une question de climat et de température. Mettre les tournois sud-américains d’argile en plein air dans les mois de l’été européen (hémisphère nord) les ferait jouer pendant l’hiver de ces pays. Juillet et août est l’hiver en Amérique du Sud. L’ensemble du calendrier de tennis en plein air est configuré de sorte que dans la zone en question, c’est l’été ou le printemps. Australie, États-Unis, Europe, Amérique du Sud. Il est toujours joué dans des conditions de température élevée. Et mettre les tournois sud-américains à côté de ceux de la tournée européenne de terre battue les tuerait. Les joueurs de tennis n’iraient pas et les tournois ne survivraient pas en devant rivaliser avec l’ATP 500 européen et le Masters 1000.

Nom: Mateo

Question: Quel est votre top 10 des pays les plus performants de l’histoire du tennis? Quant aux titres et aux joueurs les plus en vue.

Salut Matthew. Eh bien, je dirais, sans les commander et sans les séparer, que c’était ouvert et pré-ouvert, que l’Australie, les États-Unis, la Suède, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l’Argentine et la Serbie. Avec le Brésil sur ces talons.

Nom: Carlos Uliambre

Question: Bon PDB, excellente page, pourquoi le prochain gène a-t-il autant de hauts et de bas? Federer prend-il sa retraite cette année? Salutations du Paraguay.

Très bon Carlos. Eh bien, avec la prochaine génération, il n’y a pas de raison unique ni celles qui sont argumentées sont la science exacte. Il y a une accumulation de situations en ce qui concerne les comportements sociaux, sa relation avec le monde, la pression qui a été soumise à cette génération à partir du moment où l’ATP l’élève, la met en nom et la met en évidence, et car son incohérence est précédée d’une ère inhabituelle, injuste et infinie sinon: la longévité et la cohérence historique du «Big 3». En plus de tout cela, les particularités de chaque individu, au cas par cas, de la Next Gen: qualité du tennis, engagement, faim, etc. En ce qui concerne la deuxième question, je ne suis pas sûr. Si Federer n’a pas de bons résultats, je pense que maintenant il y réfléchira. S’il termine dans le top-5 et remporte 2-3 titres et entre dans les phases finales du M1000 et du Grand Chelem, une autre année suivra.

Nom: Damian Cichero

Question: Je voudrais savoir ce que vous pensez de la carrière de Gael Monfils. J’ai vu récemment qu’avec la finale de Montpellier, il disputait les finales ATP depuis 16 ans de suite. En plus d’avoir participé à la 2ème semaine de tous les tournois du Grand Chelem et c’est 1 titre pour atteindre les 10 tournois ATP.

Très bon Damian. Un grand joueur, soumis, à mon avis, à un paradoxe compétitif qui fait de lui un grand combattant et défenseur du physique et du tactique avec des déconnexions mentales très évidentes quand il peut faire quelque chose de grand. Un mal que je reproche surtout aux joueurs de tennis français. Il y a une tendance claire et multiple de nature irrégulière, dans beaucoup d’entre eux ludique et décontracté, quand il s’agit de se conformer ou de concourir au maximum. La mentalité du joueur français me surprend énormément. Tous, sans exception en ce siècle, ont des routines de compétition très similaires. D’autre part, ils sont cohérents tout au long de leur carrière, comme les données que vous fournissez de Monfils, ou le temps où ils ont été dans des types d’élite comme Tsonga ou Gasquet. Mais je pense que la carrière de Monfils est le destin du joueur français.

Nom: Alex

Question: Bonjour et bon après-midi. Tout d’abord, dites que j’aime votre page / forum et je l’apprécie vraiment. Cela dit, je voulais demander qui des 3 géants que vous voyez maintenant obtenir une autre GS sur sa pire surface. Je veux dire Rafa dans AO ou Roger et Novak dans RG? Je vous remercie.

Salut Alex. Je donne à Djokovic plus d’options à Paris qu’à Rafa à Melbourne. Je n’apprécie pas Roger à Paris parce que nous ne savons pas s’il l’a joué et parce que son tennis y est plus difficile à briller maintenant.

Nom: Camilo

Question: Salutations, les gens de PdB. En voyant la finale de l’Open d’Australie, je pensais avoir remarqué à Thiem une faille majeure et à Djokovic une grande vertu: le service (surtout, de bons premiers services à des moments précis). À cet égard, je voudrais demander: pensez-vous qu’un bon service est la clé pour remporter une finale du Grand Chelem? Pourquoi pensez-vous qu’avoir Ivanišević dans votre équipe signifiait une amélioration pour le Serbe à cet égard? Merci beaucoup!

C’est une réalité, sans aucun doute, Camilo. Ce que je perçois depuis un certain temps à Djokovic, ce n’est pas tant la performance du coup d’État, la fluidité, la répétition, mais aussi, mais le domaine qu’il a, la capacité qu’il a à connecter le service qu’il veut quand il peut le plus en douter. par la pression du moment ou du niveau au reste du rival. C’est être conscient du coup et le maîtriser. Et je pense que cela a amené Nole à un autre niveau avec le service.

Cela a donné la section pour cette semaine. Nous vous invitons tous à envoyer vos questions, suggestions ou critiques via le formulaire suivant. Nous vous rappelons que Puntodebreak se réserve le droit de choisir parmi toutes les questions reçues, celles qui présentent le plus d’intérêt et sont mieux écrites. Le prochain à établir un dialogue avec vous sera Fernando Murciego. Que le spectacle de tennis continue!

.