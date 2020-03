Le point que vous devez gagner si vous ne voulez pas perdre contre Rafael Nadal

Au cours des dix dernières années, encore plus, le monde du tennis a évolué vers de nouveaux horizons qui nous aident à mieux comprendre ce sport. En utilisant toujours le meilleur comme exemple, l’un des secrets les plus compliqués à déchiffrer est la raison pour laquelle certains joueurs gagnent et d’autres perdent. Surtout ceux qui gagnent toujours, ce sont les plus difficiles. Afin de ne pas tomber dans la simplicité de dire qu’ils sont meilleurs et qu’il n’y a plus rien à dire, le ATP Il s’est rapproché du top 10 à la recherche de contextes ou de situations où ils sont plus vulnérables ou plus ferreux. Nous ne saurons toujours pas pourquoi, mais au moins nous comprendrons comment ils fonctionnent.

Imaginez un instant que vous serviez dans un match contre Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev et que vous deviez choisir l’une de ces deux situations adverses: 0-15 ou 40-40. Dans le premier, nous sommes à trois points de la pause; dans le second, seulement deux. Quelque chose qui semble si évident à choisir est rapidement démantelé lorsque vous voyez les données que le rapport Infosys préparé par le génie n’offre pas Craig O’Shannessy. En 2019, le top 10 a réussi à casser 42% du temps quand il était placé 0-15 au début d’un match pour le reste; quand ils ont atteint le diable, ils n’ont réussi à casser le service que de 33%. C’est drôle, mais les chiffres ne mentent jamais. Il n’y a rien de plus dangereux que de perdre le premier point du match.

Le rapport étudie uniquement les dix hommes qui ont terminé la saison dans le top10, bien qu’il y ait des différences clairement marquées entre eux. Par exemple, dans ce chiffre de 0-15 en faveur des autres, Rafa Nadal était le joueur de tennis le plus vorace, celui qui a profité de ce marqueur le plus de fois. Les données indiquent que dans un 50’7% Des occasions (plus de la moitié!) Où les Baléares ont remporté le premier point de ce match, il a fini par casser. Spectaculaire. Le reste de ses coéquipiers qui composent le top10 ont en moyenne un solde de répartition de 41’1% avec ce même 0-15.

Mais tout n’est pas une bonne nouvelle pour Nadal. Dans cette statistique, nous avons déjà découvert que Rafa était le meilleur, un homme capable de sentir le sang avec un innocent 0-15 qui ne devrait rien signifier d’autre. Mais que se passe-t-il lorsque la situation est beaucoup plus favorable, plus proche de la pause? Quand le rival est entré dans un trou aussi profond que lui 0-40Nadal était à peine le sixième joueur à casser la valise le plus de fois, avec une efficacité de 84%. D’autres sont plus meurtriers comme Novak Djokovic (91%), Dominic Thiem (91%), Roger Federer (90%), Gael Monfils (89%) ou Daniil Medvedev (85%).

Si nous arrivons au bas de l’analyse, où chaque marqueur possible dans un jeu est examiné avec une loupe, Djokovic est celui qui a réussi à gagner le jeu le plus de fois quand il a obtenu 15-40, 30-40 et 0-40. Dans les autres scénarios (0-30, 15-30, 0-15, 40-40, 30-30, 15-15, 0-0, 15-0, 30-15, 40-30, 30-0, 40-15 et 40-0), c’est Nadal qui a récolté le plus de succès. La première conclusion est claire: il n’y a pas deux joueurs sur la planète à casser plus facilement que ces deux-là. Si nous élargissons les vues et incluons l’ensemble du top10, la deuxième conclusion nous donne les instructions pour être moins vulnérable à ces joueurs. Les joueurs de tennis dans le monde qui lisent ceci, rappelez-vous: ne livrez jamais le premier point du jeu.

