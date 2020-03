Le portrait d’Andy Murray par Maggi Hambling exposé au National Portrait Gallery

L’ancien numéro 1 mondial et triple champion du Grand Chelem Andy Murray était sur place pour dévoiler un portrait de lui-même de l’artiste Maggi Hambling, selon The Evening Standard. Hambling est un grand fan de Murray depuis de nombreuses années et les deux se sont rencontrés dans son studio de Londres en septembre dernier lorsque Murray a posé pour un portrait dans son kit de Wimbledon.

Selon The Evening Standard, Murray a commenté: «Au cours des dernières années, je suis devenu plus intéressé par l’art et Maggi est l’un de mes artistes préférés, donc j’étais plus qu’heureux de m’asseoir pour un portrait – la première fois que j’ai c’est fait.

C’était fascinant de regarder son travail, tant de temps et d’efforts sont consacrés à une peinture comme celle-ci, j’espère que les gens l’apprécient et à quel point elle est talentueuse ». Hambling a commenté: «Je n’aurais pas pu faire ce portrait sans ma passion pour le tennis – à la fois en regardant le match et, d’une manière terriblement amateur, en le jouant.

Mon approche d’un portrait n’est jamais la même. Dans ce cas, la composition est venue non seulement des dessins mais de mon imagination qui avait été bouillie pendant un certain temps auparavant, en préparation. La physique d’Andy est au cœur de la peinture.

Contrairement à la mobilité intime de ses mains dans mon portrait de Dorothy Hodgkin, le défi ici était la vitesse du corps entier d’Andy pendant qu’il jouait, un coup coulant dans un autre. La tête du portrait en combinaison avec sa figure en action incite l’œil à se déplacer sur tout le territoire de la toile ».

Le portrait et quatre croquis au fusain réalisés en préparation seront exposés à la National Portrait Gallery jusqu’au 3 mai. Murray est actuellement absent du circuit de tennis après avoir subi une chirurgie de la hanche. On s’attendait à ce qu’il tente un retour à l’Open de Miami plus tard ce mois-ci, mais avec le déclenchement de la pandémie de COVID-19, les tournois de tennis des prochaines semaines devraient être annulés, ce qui met un frein à ses espoirs de retour pour le moment.