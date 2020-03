Le pourcentage de joueurs dans le monde du tennis

Le 8 mars est une date mise en avant par tout le monde. La Journée internationale de la femme est commémorée et le monde du tennis la célèbre également. Savez-vous combien de femmes sont présentes dans le monde du tennis? Plus précisément 43% et tous jouent avec des équipements unisexes, vraiment orientés vers l’homme. À cause de, Tecnifibre travaille avec le T-Rebound Tempo, une raquette conçue spécialement pour les femmes et qui sortira prochainement. En raison du nouveau lancement de cette raquette, nous allons bientôt en effectuer une analyse exhaustive, où vous pourrez la lire entièrement sur Break Point.

