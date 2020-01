Le premier champion du Grand Chelem d’Ukraine?

La ville d’Odessa a longtemps été d’une grande importance pour l’Ukraine. Le port de la mer Noire a fait face à de nombreuses attaques au cours de sa longue histoire, appartenant à des tribus nomades telles que les Pechenegs et la Horde d’or mongole, ainsi que servant d’avant-poste aux empires ottoman et russe. Ses exportations étaient inestimables pour l’Union soviétique et maintenant pour l’Ukraine. Mais Odessa a également produit un joueur qui pourrait se tailler un nouveau chapitre dans l’histoire de la ville: Dayana Yastremska.

Un talent précoce

Le talent de Yastremska était évident presque depuis le jour où elle a ramassé une raquette de tennis à l’âge de cinq ans. Elle vient d’une famille sportive, avec son père un joueur de volley-ball important, et à 12 ans, l’Ukrainienne participait à des compétitions internationales, et non sans succès, faisant la finale du prestigieux Orange Bowl cette année-là. À seulement 15 ans, Yastremska a remporté son premier titre ITF sur terre battue au Brésil, auquel elle a ensuite ajouté des succès en Hongrie et à Rome, également sur terre battue.

Elle a également connu de bons résultats au Grand Chelem junior. Yastremska a commencé 2016 en atteignant la finale du double féminin à l’Open d’Australie aux côtés de sa compatriote Anastasia Zarytska et elle l’a soutenu avec une course à la finale à Wimbledon en simple féminin. Elle est tombée là-bas à Anastasia Potapova, qui fait également des progrès impressionnants sur le WTA Tour, mais ses résultats étaient suffisamment encourageants pour que Yastremska fasse le pas vers le jeu professionnel.

Titres WTA

Yastremska a fait ses débuts en Grand Chelem lors de la finale de l’US Open 2018 après une série de performances impressionnantes qui l’ont propulsée dans le top 100. Et elle l’a soutenu en remportant son premier titre WTA en octobre de la même année à Hong Kong, écrasant la sixième tête de série Wang Qiang en finale pour la perte de seulement trois matchs. En effet, Yastremska n’a pas perdu un set durant toute la semaine. Elle a continué de progresser en 2019, ajoutant deux autres titres de niveau international en Thaïlande et sur terre battue à Strasbourg. Particulièrement encourageante pour l’Ukrainienne était sa capacité à gagner sur différentes surfaces.

Sascha Bajin va perfectionner le jeu offensif de Yastremska

Il n’est pas nécessaire de regarder longtemps Yastremska pour découvrir la source de son succès. Rares sont ceux qui ont frappé le ballon plus fort que Yastremska, qui a mené le WTA Tour en 2019 en vainqueurs et en forçant les erreurs. Yastremska confère également relativement peu de renversement à ses coups de fond, en particulier son coup droit, ce qui les rend encore plus difficiles à gérer. Sans surprise, sa grande faiblesse s’est avérée être des erreurs non forcées, le jeune pistolet ayant adopté une approche à haut risque et à récompense élevée.

Mais ce manque de cohérence occasionnel est quelque chose que son nouvel entraîneur Sascha Bajin, qui a entraîné Naomi Osaka aux titres à Melbourne Park et à Flushing Meadows, s’efforce de remédier. Et jusqu’à présent, les signes ont été positifs. Yastremska est arrivée à l’Open d’Australie 2020 en tant que 23e tête de série, après avoir fait sa première finale de niveau Premier à l’International d’Adélaïde lors de sa dernière sortie, où il a fallu une partie du meilleur tennis mondial d’Ashleigh Barty pour l’arrêter.

La fin de Wozniacki?

Kaja Juvan, qui avait pris d’assaut les qualifications de l’Open d’Australie, a ressenti toute la puissance de la puissance ukrainienne au premier tour, remportant seulement deux matchs dans un martèlement 1-6 1-6. La récompense de Yastremska pour cette victoire est un affrontement avec la championne de 2018 et ancienne n ° 1 mondiale Caroline Wozniacki, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière professionnelle. Telle a été la montée de Yastremska, et le déclin relatif du Danois, que le jeune pistolet se dirige vers le match en tant que favori.

On soupçonne que Wozniacki aura du mal à se défendre contre le pouvoir ukrainien sur le terrain, bien que Wozniacki ait, bien sûr, fait carrière en faisant exactement cela. En conséquence, Yastremska devra rester patiente, d’autant plus que Wozniacki pourra aborder ce match sans rien perdre, épargnant la possibilité d’un affrontement au quatrième tour avec son amie proche et la grande Serena Williams de tous les temps, qu’elle pourrait envisager une façon plus appropriée de quitter la scène mondiale.

Mais quoi qu’il arrive, Wozniacki a incontestablement joué un grand rôle dans le passé du sport en tant que figure de proue de la dernière décennie. Mais l’avenir du WTA Tour est entre les mains de joueurs comme Yastremska. La jeune femme de 19 ans devra probablement être à ses côtés pour surmonter le défi posé par Wozniacki, mais la seule trajectoire que l’Odessan semble connaître est en place. Pour le Danois, le temps est venu de contempler ce qui a été. Mais pour Yastremska, la question de ce qui sera est beaucoup plus urgente.

