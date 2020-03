Le premier podcast Puntodebreak est né

Alors que le coronavirus fait des ravages à tous les niveaux dans le sport, Puntodebreak Nous sommes clairs: nous ne nous arrêtons pas, et nous ne voulons pas nous arrêter, quand il s’agit d’apporter du nouveau contenu à nos lecteurs. Par conséquent, en période de confinement et de séjour à la maison, nous présentons le premier épisode de notre podcast.

Ce format radio, que vous pouvez écouter sur iVoox et bientôt sur SpotifyCe sera une nouvelle façon de vous offrir le meilleur tennis du monde. Il y aura du temps pour l’analyse, pour les rapports et aussi pour les protagonistes. Dans notre premier programme, nous avons bien sûr parlé de la menace croissante qui se cache sur le circuit et que cet après-midi, quelques heures seulement après l’enregistrement du podcast, a entraîné la suspension du circuit jusqu’en juin: une inquiétude croissante concernant le coronavirus.

Nous avons parlé de ce qui va arriver au circuit et, plus précisément, de la décision prise par Roland Garros de déplacer le différend du tournoi à une semaine seulement après l’Open des États-Unis, une nouvelle qui a surpris le monde du tennis par surprise. Le tournoi aura-t-il lieu en septembre? Quelles alternatives les joueurs pourraient-ils prendre? La décision du major parisien est-elle éthiquement correcte?

Toutes ces questions, et bien plus, sont répondues par plusieurs des rédacteurs et collaborateurs de Puntodebreak: Carlos Navarro, José Morón et Fernando Murciego. De plus, nous avons la présence d’un invité d’exception: Tomás Carbonell, extenista, commentateur et qui fait actuellement partie de l’équipe de Roberto Bautista. Fort de sa grande expérience sur le circuit, Tomás nous parle de ce qui peut passer par la tête des organisateurs pour prendre une telle décision.

Cela dit, nous lions le premier programme dans l’actualité. Nous espérons que vous l’apprécierez et que vous l’accueillerez chaleureusement, et bien sûr, vous améliorerez au fil du temps pour créer un produit attrayant. Tout à toi

