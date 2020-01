Le président américain Donald Trump félicite Serena Williams après…

Le président américain, Donald Trump, a félicité Serena Williams après sa victoire 6-3 6-4 sur sa compatriote américaine Jessica Pegula lors de la finale de l’ASB Classic dimanche. “Félicitations à Serena Williams pour une autre grande victoire”, a écrit Trump sur son Twitter, où il est suivi par 70 millions de personnes.

«C’est une grande joueuse et une personne encore plus grande». Ce n’est pas la première fois que Trump félicite l’homme de 38 ans. En 2015, après l’ouverture d’une nouvelle installation de tennis au Trump National Golf Club, ils avaient frappé quelques balles ensemble, et en 2016, après la victoire de Serena à Wimbledon, Trump avait tweeté: «Way to go Serena Williams – you are a vrai champion.

Fière de vous! »La Classique ASB a marqué la sixième finale de Serena depuis la naissance de sa fille Olympia et son premier titre de mère. La plus jeune des deux Williams a également atteint la finale du double en jouant avec son amie de longue date Caroline Wozniacki, qui devrait prendre sa retraite à l’Open d’Australie 2020.

La paire a été battue 6-4 6-4 par Taylor Townsend et Asia Muhammad pour finir deuxième. Après sa finale en simple, la n ° 9 mondiale a annoncé qu’elle donnerait la totalité de son prix Auckland aux fonds de secours australiens.

Elle a également mis aux enchères les robes qu’elle portait lors de ses matchs. La championne des 23 tournois du Grand Chelem tentera de battre le record absolu de Margaret Court avec 24 tournois majeurs à l’Open d’Australie, mais a admis la semaine dernière qu’elle «voulait vraiment profiter de cette année».