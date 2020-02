Le président américain Donald Trump invite Rafael Nadal à la Maison Blanche

La superstar espagnole du tennis Rafael Nadal a été invitée par le président américain Donald Trump à accompagner le roi d’Espagne lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche. Le roi Don Felipe et la reine Dona Letizia ont été reçus à la Maison Blanche en 2018 lors d’une visite officielle mais cette fois ce sera une visite plus significative car elle aura un caractère étatique, qui est le plus haut niveau entre les deux pays La visite prendra lieu le 21 avril et il reste à voir si Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, acceptera l’invitation et visitera la Maison Blanche dans un peu plus de deux mois.

Pendant ce temps, l’Espagnol de 33 ans prend son temps libre et recharge les batteries avant de retourner à la compétition à Acapulco à la fin de ce mois. Nadal a connu un mois de janvier très chargé alors qu’il menait l’Espagne à la première finale de la Coupe ATP avant d’être battu dans une bataille serrée en quatre sets par le finaliste finaliste Dominic Thiem en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.