Le président de l’ATP confirme son intention de soutenir les joueurs les moins bien classés

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré qu’il travaillait au renforcement de la collaboration entre l’ATP Tour, le WTA Tour et l’ITF lors de l’arrêt actuel du tennis. Gaudennzi parlait sur Tennis Channel Live avec Steve Weissman et Paul Annacone.

L’ancien joueur du Top 20 a commenté: “Personne ne pouvait prévoir ce qui se passe maintenant. La dynamique est compliquée et l’incertitude est toujours là, mais l’esprit de coopération entre les organes directeurs a été impressionnant ces dernières semaines.”

Gaudenzi a également confirmé que la date exacte de retour pour le tennis de compétition est difficile à prédire pour l’instant et que l’ATP travaillait à fournir un soulagement aux joueurs de rang inférieur. “Il est difficile d’avoir une date exacte de retour, les défis pour le tennis sont beaucoup plus élevés que les autres sports.

Nous allons essayer d’intervenir et de soutenir les joueurs qui n’ont pas les moyens de vivre financièrement en ces temps très difficiles. Quelque chose doit être fait maintenant pour les joueurs, nous traiterons les tournois un peu plus tard quand nous aurons une idée claire du calendrier. “

L’Italien espérait également que la crise actuelle aiderait à unir le tennis une fois pour toutes afin que le sport puisse mieux rivaliser avec d’autres plateformes sportives et de divertissement. “J’ai remarqué que la majeure partie de l’énergie et des ressources étaient consacrées à la résolution des conflits internes, mais en réalité, nous ne nous faisons pas concurrence, nous faisons concurrence à d’autres sports et à d’autres plateformes de divertissement.

Il y a une grande opportunité pour le tennis mais nous ne pouvons la saisir que si nous travaillons ensemble en groupe. Cette crise pourrait nous diviser davantage ou nous unir une fois pour toutes, j’espère que cette dernière se produira. ”