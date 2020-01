Le président de l’ITF, David Haggerty, élu membre du CIO

David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis, a été élu membre par le Comité international olympique (CIO) lors de la 135e session du CIO à Lausanne, en Suisse. Haggerty a prêté serment en tant que membre avec le président de la FIFA Gianni Infantino et le président du Comité olympique japonais Yasuhiro Yamashita.

Il continuera également à siéger au comité d’entourage des athlètes du CIO. Il a été nommé à ce comité en 2016. Après cette élection, le nombre total de membres du CIO s’élève désormais à 101. Le CIO a déclaré dans un communiqué de presse que les trois nouveaux membres sont “liés à une fonction au sein d’un comité national olympique ou d’un comité international”. Fédération”

Haggerty a commenté: «C’est un grand privilège de devenir membre du CIO, je suis vraiment honoré. Comme je l’ai dit lors de la nomination, c’est une reconnaissance du Conseil de l’ITF, des comités, des associations régionales et nationales et du personnel qui travaillent sans relâche pour Jeu.

J’ai hâte de travailler avec tous les autres membres pour représenter et promouvoir les valeurs olympiques et pour continuer la relation longue et significative entre le tennis et le mouvement olympique et paralympique ». Le président du CIO, Thomas Bach, a félicité les trois nouveaux membres pour cette élection.

«Félicitations à nos trois nouveaux collègues pour leur élection. Le CIO peut désormais compter sur les précieux conseils de ces personnalités expérimentées ». Haggerty a été élu président de la Fédération internationale de tennis en septembre 2015.

Avant d’être élu président de la Fédération internationale de tennis, il était président de la United States Tennis Association.