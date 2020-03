Le président de l’ITF parle de l’épidémie de coronavirus, de l’Open de France et du calendrier

Le président de l’ITF, David Haggerty, a révélé en février qu’ils avaient mis en place un COVID-19 afin de se préparer en cas d’épidémie de coronavirus. La semaine dernière, l’ATP et la WTA ont suspendu les visites jusqu’au 07 juin en raison de la pandémie de coronavirus.

“En février, nous avons mis sur pied une équipe Covid-19 juste pour se préparer à ce qui pourrait arriver. Comme vous le savez, le calendrier du tennis est reporté à ce stade. Il a eu un impact énorme sur le sport mondial. Nous pensons aux joueurs , tournois, spectateurs “, a déclaré Haggerty lors de son apparition sur The First Serve.

“Je pense que le tennis est organisé différemment de certains autres sports. Comme vous le savez, nous avons sept parties prenantes. L’ITF, la WTA, l’ATP et quatre tournois du Grand Chelem.” Le tennis fait mieux lorsque nous collaborons ensemble. Certaines de ces décisions récentes font à nouveau parler du tennis, essayant de collaborer. “

L’ATP et la WTA ont initialement suspendu les tournées pendant plusieurs semaines et le plan était de reprendre la saison fin avril. Mais certains joueurs n’étaient pas trop optimistes quant à la reprise de la saison le mois prochain. La FFT a réagi avant même que l’ATP et la WTA ne prolongent la suspension des tournées en reprogrammant l’Open de France du 20 septembre au 04 octobre.

«C’est le tennis qui travaille ensemble. Les sept corps. C’est pourquoi parfois une situation comme celle-ci peut se produire. Ce n’est pas le rôle de l’ITF de dire qu’un événement peut faire ceci ou cela. Nous essayons de travailler ensemble pour regarder le calendrier et regardez ce qui est le mieux pour le tennis.

“Tous les événements et tournois sont importants. Nous savons que les joueurs sont impatients de jouer quand il est sûr. Nous allons examiner un calendrier qui a du sens pour les joueurs de se réengager et de jouer quand il est sûr.”