Le président de Wimbledon, Richard Lewis, concède qu ‘«il n’y aura peut-être plus de tennis cette année»

Il garde espoir que l’US Open et Roland Garros se dérouleront comme prévu, mais le PDG de Wimbledon, Richard Lewis, admet qu’il n’est pas «irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année».

Wimbledon est devenu mercredi le tournoi de tennis le plus prestigieux à être annulé cette année en raison de la pandémie de coronavirus avec le All England Lawn Tennis Club confirmant que les 134e championnats auront désormais lieu en 2021.

Peu importe cette année, le temps presse pour sauver Wimbledon 2021

le ATP et WTA puis il a poursuivi avec une déclaration disant qu’il n’y aura pas de tennis de compétition jusqu’au 13 juillet.

Le président sortant de l’AELTC, Lewis, a déclaré qu’il y avait une chance que nous n’ayons plus de tennis cette année.

«Qui sait ce qui se passera pendant cette période? C’est un défi pour tout le monde », a-t-il déclaré au Guardian. “Espérons que l’US Open et Roland Garros [rescheduled to start a week after the conclusion of the US Open] peut avoir lieu. Ce serait vraiment merveilleux si le sport recommençait.

«L’optimiste en moi – et je ne suis souvent pas optimiste – espère toujours que la saison américaine en dur, les grands tournois, les Masters et les Premiers, auront lieu: Montréal, Toronto puis Cincinnati. Mais nous savons tous que c’est probablement ténu pour le moment.

“Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année. Mais je voudrais penser que les choses vont s’arranger pour que les tournois puissent être joués le plus tôt possible. »

