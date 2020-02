Le principal concurrent de Rafael Nadal est-il devenu moins menaçant?

“Rafa est tellement impitoyable”, avait déclaré le commentateur de Tennis Channel Paul Annacone lors du match Rafael Nadal-Pablo Andujar à Acapulco. Nadal avait délibérément remporté une large victoire 6-3, 6-2 sur son camarade espagnol.

Mais ce n’est pas le seul joueur sur lequel Rafael Nadal est suprême. Il a toujours fait partie des trois à quatre principaux joueurs de l’ATP, car ils ont tous chuté des matchs perdus, des victoires déchaînées et des blessures subies.

Roger Federer, l’un des principaux adversaires de Nadal, pourrait être en train de faire une grande chute hors de contention. Un genou malade a abattu le géant suisse et la chirurgie arthoscopique a été le remède pour remettre le troisième joueur mondial en forme.

Mais le fera-t-il? Le Suisse a joué «The Match for Africa», un événement pour lever des fonds pour sa fondation ayant Rafael Nadal comme adversaire mais ami. Ils ont disputé des dizaines de matchs ensemble et ont été comparés les uns aux autres sur une base beaucoup trop importante.

Mais la chirurgie de Federer créera un large fossé qui pourrait ne pas se resserrer. La récupération de l’opération a fait que Federer a raté Dubaï, dont il a remporté son 8e titre l’année dernière. Il manquera Indian Wells, Bogota, l’Open de Miami ainsi que le deuxième grand chelem de l’année – l’Open de France.

Est-ce que cela va au-delà du point de «non-retour» pour Federer? L’âge et les blessures racontent l’histoire de la plupart des athlètes et des joueurs, mais le Suisse est peut-être en train de se réadapter et de recevoir des thérapies pour un genou malade, sa carrière au classement suprême risque de basculer dans de graves bouleversements.

Pendant ce temps, Nadal «fait Nadal» et, tout en restant en bonne santé, a récemment capitalisé en maîtrisant Pablo Andujar au premier tour de l’Open du Mexique à Acapulco. Nadal a été battu par Dominic Thiem en quarts de finale de l’Open d’Australie dans une bataille en 4 sets, mais cela ne lui a pas ôté confiance en remportant des victoires supplémentaires.

Il a remporté l’US Open et le Canadian Open avec les Français et Rome. L’an dernier à l’Open du Mexique, il a été battu par Nick Kyrgios en 3 sets au deuxième tour. Lors de sa défaite au début de la saison contre Thiem dans les quartiers australiens, Nadal était réel avec lui-même en louant le dicton autrichien “..grands tirs même à partir de positions difficiles … il mettait une balle tout le temps … eh bien fait pour lui … “

Rester optimiste et croire en lui-même est ce que Nadal a et dit “Honnêtement, je n’ai pas joué un mauvais match … J’ai eu besoin d’un peu de détermination à certains moments …” Il est plus jeune, il est très rapide “, a reconnu l’Espagnol. en souriant.

Roger Federer et Rafael Nadal ne sont pas plus jeunes et leur tête-à-tête favorise l’Espagnol avec un ratio de 24 à 16. C’était toujours Federe-Nadal-Djokovic, puis le reste s’est mis en place. Mais maintenant, avec la chirurgie de Federer, le temps de récupération et l’absence de 4 à 5 tournois, Nadal doit se sentir un peu plus en ayant «un place» sur le Suisse.

Chaque joueur sait que revenir d’un tournoi après une pause peut être un peu compromettant mais 4 à 5 peuvent être monumentaux. Nadal pousse avec une avance serrée à Novak Djokovic ayant un ratio de 26 à 29 mais qui regarde les chiffres.

Ce sont les performances qui parlent d’elles-mêmes. Roger Federer sait que «c’est ce que c’est» et avoir une bonne récupération et une bonne thérapie sera bon pour les Suisses, mais revenir à ce qu’il était autrefois est un peu «douteux»

Novak Djokovic le sait et Rafael Nadal aussi. Mais monter sur le terrain avec confiance en soi et un record de performance qu’il a peut-être calmé Nadal qu’un concurrent pourrait ne pas être le facteur féroce et dominant qu’il était.