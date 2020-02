Le qualifié Gianluca Mager revient sur sa sensationnelle course au Rio Open

La sensation du Rio Open, Gianluca Mager, était d’humeur positive après avoir failli remporter son premier titre ATP sur les courts en terre battue de Rio de Janeiro. Mager, qui a obtenu sa place dans le tableau principal du Rio Open après avoir remporté deux matches de qualification, a disputé sa première finale à Rio de Janeiro avant de s’incliner face au Chili Cristian Garin.

Mager, qui a été classée au 128e rang mondial la semaine dernière, a remporté une victoire choc en quart de finale sur la tête de série dominique Dominic Thiem en route vers la finale. Mais l’Italien de 25 ans n’a pas pu décrocher une autre victoire surprise dimanche alors que Garin, troisième tête de série, a gagné 7-6 (3) 7-5.

Après avoir terminé deuxième lors d’une épreuve de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, Mager a fait son entrée dans le top 100 pour la première fois de sa carrière alors qu’il jouit maintenant du meilleur classement en carrière de 77e au monde. “Semaine incroyable. C’est incroyable pour moi.

C’est un rêve de battre le n ° 4 mondial, d’aller à la finale d’un ATP 500 », a déclaré Mager, selon le circuit ATP. “Je suis très heureux et je continuerai à travailler tous les jours et à me battre tous les jours.”