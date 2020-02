Le qualifié Tommy Paul revient sur le choc de la victoire d’Alexander Zverev à Acapulco

Le qualificatif Tommy Paul a admis qu’une victoire surprise d’Alexander Zverev “signifiait beaucoup” pour lui. Paul, qui jouit du meilleur classement en carrière de n ° 66 dans le monde, a battu la tête de série n ° 2 Zverev 6-3 6-4 pour atteindre le quart de finale d’Acapulco.

C’était la première rencontre entre l’étoile montante américaine Paul et le numéro 7 mondial Zverev. “Cela signifiait beaucoup. J’étais vraiment excité de jouer et de jouer. Il m’a mis sous pression lors du premier match, puis à partir de là, j’ai bien joué pour le reste du match”, a déclaré Paul après avoir remporté la plus grande victoire de sa carrière, via l’ATP Tour.

Paul a profité de la difficulté de Zverev sur son service au début du match alors que l’Américain a pris rapidement une avance de 3-0 au premier set. Paul, 22 ans, a sauvé quatre points de rupture lors du septième match avant de convertir son premier point de consigne deux matchs plus tard.

L’Américain n’a réussi à convertir aucun de ses deux points de rupture consécutifs lors du septième match du deuxième set, mais il est resté concentré car il a réclamé la pause décisive deux matchs plus tard. Paul a ensuite systématiquement servi pour le match pour organiser une réunion contre son compatriote John Isner.