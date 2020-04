Le Queen’s Club publie une déclaration après l’annulation du tournoi

Le directeur du Tournoi de la Reine, Stephen Farrow, dit que tout le monde au Queen’s Club est déçu parce que l’événement ne se déroulera pas cette année, mais rien n’est plus important que la santé des joueurs. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet en raison de l’épidémie de coronavirus, Wimbledon ayant été annulée pour la première fois depuis 1945.

Le Queen’s Club – qui accueille l’un des événements les plus populaires et les plus prestigieux du court de gazon – devait se tenir du 15 au 21 juin. “C’est le cœur lourd que nous annonçons l’annulation des Championnats Fever-Tree en 2020, mais c’est la seule option à notre disposition.

Rien n’est plus important que la santé des personnes qui participent, jouent et travaillent à l’événement “, a déclaré Farrow dans un communiqué publié sur le compte Twitter du tournoi. Un grand nombre d’événements ATP, Challenger et Futures sur gazon en Grande-Bretagne ne le seront pas. se tiendra cet été en raison de la pandémie de coronavirus.

La LTA – un organe directeur du tennis en Grande-Bretagne – a “avec un profond regret” annoncé l’annulation de ses événements. “Compte tenu de l’escalade de la pandémie COVID-19, des derniers conseils du gouvernement et de nos discussions avec l’ATP, la WTA, l’ITF et l’AELTC, c’est avec un profond regret que nos tournois d’été sur gazon et les British Open Wheelchair Tennis Championships ont été 2020 “, a déclaré le LTA dans un communiqué publié.

“C’est une situation sans précédent et la santé de ceux qui participent à nos tournois en tant que spectateurs, joueurs, personnel, médias, sponsors et invités devait être notre considération numéro un. Nous au LTA travaillerons dur pour soutenir notre communauté de tennis plus large afin de permettre le sport un fort retour à la santé lorsque les conditions le permettent.

En attendant, nous espérons que nos fans de tennis resteront en sécurité et nous nous réjouissons de les accueillir de nouveau au tennis quand nous le pourrons »