Le Rafa Nadal Tour de Mapfre passe par Valncia et Alicante

Le circuit de tennis des jeunes Rafa Nadal Tour par Mapfre présente sa septième édition, qui se tiendra à partir de janvier 2020 et comprendra six tournois et un master dans différentes villes espagnoles, dont Valence (Club de tennis espagnol) et Alicante (Montemar). Consolidé comme une référence dans le calendrier des compétitions juniors, le circuit promu par la joueuse de tennis Rafa Nadal se distingue également par la promotion des valeurs du sport auprès des jeunes, et par son caractère solidaire, puisque tous les bénéfices sont destinés à la Fondation Rafa Nadal 7 tournois et 2500 inscriptions prévues D’ici 2020, le Rafa Nadal Tour by Mapfre maintient une grande partie du lieu de ses tournois, avec un seul changement par rapport à l’édition précédente: il sera rejoué à Madrid, après quoi en 2019 il jouera à la place à Bilbao. La volonté de l’organisation est chaque année de faire évoluer au moins un des tournois, avec une rotation entre certaines villes.

Du 2/1 au 10/1 REAL CLUB TENNIS BARCELONA-1899 BARCELONA

Du 15/2 au 23/2 RIO GRANDE SEVILLA RECREATIONAL ASSOCIATION

Du 3/4 au 11/4 CLUB ESPORTIU VALLDOREIX – BTT BARCELONE

Du 23/5 au 31/5 CLUB ESPAGNOL DE TENNIS VALENCIA

Du 6/20 au 28/6 CLUB ATLETICO MONTEMAR ALICANTE

Du 18/7 au 26/7 CLUB INTERNATIONAL DE TENNIS MADRID

Du 16/9 au 19/9 RAFA NADAL ACADEMY DE MOVISTAR MALLORCA

Donc, après avoir arrêté à Barcelone, Séville, Valldoreix (Barcelone), Valence, Alicante et Madrid, Les 32 jeunes classés (8 par catégorie) joueront en septembre le maître à Majorque, à la Rafa Nadal Academy de Movistar. Il convient également de noter que les championnats d’Espagne Alevín et Infantil marqueront également pour le classement du circuit. Le Rafa Nadal Tour de Mapfre 2020 prévoit d’atteindre le chiffre de participation enregistré aux éditions précédentes, dans lequel 2500 inscriptions ont été comptabilisées, et la participation de 1400 jeunes de plus de 50 nationalités.

.