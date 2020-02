Le rallye sensationnel de Djokovic et Thiem

Djokovic s’est confirmé champion d’Open d’Australie en battant Dominic Thiem en cinq sets, avec le score final de 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 après 4 heures de jeu. Le défi a été difficile et fatigant pour les deux joueurs de tennis, qui ont souvent dû participer à de nombreux rallyes difficiles physiquement et mentalement, comme celui-ci remporté plus tard par Thiem après un grand échange, proche d’une erreur de Djokovic.

Nole a ensuite remporté son 8e titre de l’Open d’Australie, le 17e Chelem et le 78e titre de sa carrière incroyable.